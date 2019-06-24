当好减税降费“主攻手” 按下高质量发展“快进键”

今年以来，一系列减税降费政策聚焦市场主体的痛点和难点，空前力度的减税降费红利持续释放，为经济高质量发展注入勃勃生机。进入6月征期，全国税务系统以深入贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，检验落实减税降费政策成效，各地税务部门找差距、抓落实，接续推动减税降费政策落地见效。

不忘初心坚持对症下药“解难题”

减税降费政策覆盖大部分税费种类和所有市场主体，而纳税人、缴费人情况又千差万别，个性化难题屡见不鲜。作为落实减税降费政策的“主攻手”，税务部门精耕细作，解决好纳税人和缴费人最关心、最直接、最现实的问题，确保减税降费实惠看得见、能得到。

——靶向发力抓落实。如何让纳税人从数量众多的税费优惠政策中，迅速找到适合自己的？如何让税务人在精细化管理中更好服务纳税人？

重庆税务部门将税费优惠政策集成管理，创新推出“一表一卡”个性化服务，为每户纳税人量身订做一张《减税降费政策明白卡》、一张《减税降费工作意见征求表》，让减税降费政策摸得着、用得好。在已有的基础上，6月重庆税务部门结合前期纳税人反馈，将“一卡一表”升级为2.0版，内容更细、形式更新、效果更实。

江苏省苏州市税务部门对征期纳税人申报情况进行密切监控和持续跟踪，通过电子税务局申报环节开展纳税申报提醒纠错，同时自主开发苏州税务微信“智能咨询”系统，收录各类常见政策问题2万余条，提供全天候自助式规范咨询解答服务，确保纳税人应享尽享。

——千方百计找差距。税务部门以刀刃向内的自我革命精神，广泛听取意见，认真检视反思，把问题找实、把根源挖深，着力解决纳税人、缴费人反映强烈的突出问题，把初心和使命落实在破解办税难题的具体行动中。

在云南，税务部门成立“减税降费党员先锋队”，该省税务系统1.88万名党员干部沉在基层一线，主动发现纳税人在享受减税降费政策过程中的“难点”和“痛点”，并积极构建问题收集、处理和反馈机制，让纳税人有实实在在的获得感。

“我们运用第三方评议机制，采取随机采访、调研走访、调查问卷等多种方式，主动接受纳税人和人民群众评价和监督，持续改进提升，确保减税降费成效经得起检验。”江苏省税务局党委委员、总会计师程明红表示。

——全力以赴补短板。为及时解决纳税人在减税降费政策执行过程中遇到的难题，各地税务部门创新推出便民办税服务，把“改”字贯穿始终，立查立改、即知即改，努力打通政策落地“最后一公里”。

上海市税务局运用大数据技术，集成跨部门信息数据，创新分析比对方法，精确锁定5761户税收优惠“应享未享”企业，通过主动提示提醒、定向跟进辅导等措施，使这些企业及时享受税收优惠2.54亿元。

广东清远税务部门用“双向预约”“双项增加”破解预约难、等候时间长等问题，帮助纳税人平稳度过6月份申报“大征期”，增加系统预约号和预约时段，对各业务窗口进行实时动态调整，及时将纳税人转移到空闲窗口，切实缩短纳税人等候时间，提高办税效率。

效应叠加积蓄高质量发展“新动能”

一系列大手笔、快节奏的减税降费政策深度发力、如约兑现，强劲的减税红利注入大大小小的企业，有效激发了企业发展活力。

——供给端“增量崛起”与“存量变革”双向发力。减税降费助力小微企业“加速跑”，为企业发展注入了一针“强心剂”。

“现在国家把增值税小规模纳税人起征点从3万进一步放宽到10万，预计我公司将享受增值税优惠60万，城建税、教育费附加等优惠12万，这72万的减税将直接转化为手里实打实的利润，我们干起活来更有劲儿了！”谈起接踵而至的政策利好，苏州水之鸟商贸有限公司负责人江德会喜上眉梢。

“真金白银”的减税降费凸显出供给侧结构性改革“减收让利”为主的鲜明特征，大大改善企业预期和经营效益，迅速转化为“大众创业、万众创新”的内生动力。今年一季度，我国日均新登记市场主体5.3万户，同比增长26.3%，其中新登记企业1.65万户，同比增长12.3%。

“今年仅增值税就能减免600多万元，全年减免保守估计1270万元。”在安徽协和成中药饮片有限公司，公司管理层正计划产品升级。“税收减免的这笔资金正被投入后期研发，减税规模越来越大，发展道路越走越宽。”展望未来，财务经理吴心峰欣喜不已。

“国家推出一系列大力度减税降费政策坚定了我们加大研发扩大产能的决心。今年集团决定投资2亿美元加快建设新厂区。”昆山丘钛微电子科技有限公司总经理王健强表示，增值税税率下降3个点，企业今年预计少缴增值税2600万元，他们把减下来的税金投向潜望式光学变焦等手机摄像头前沿技术，抢抓创新发展机遇。

“大规模减税降费为企业优化调整战略布局提供了空间，而拥有核心技术和创新能力较强的企业，将能从中享受到更为深远的红利。”西南财经大学教授汤继强表示。

——需求侧“有效投资”与“消费提振”互促互进。扩大内需，最根本的是要发挥政策的拉动效应和促进效应，通过政策的催化，让需求扩大，使实体经济具有发展和扩张的空间。其中，减税是最为直接、也最为有效的手段。

近日，扬州恒润海洋重工的负责人姚明星显得十分开心，困扰他多年的公司废弃矿渣处置问题，即将在减税降费的春风下迎刃而解。据他介绍，该公司每年约产生130万吨高炉矿渣，设置渣场和运输、处理弃渣，既耗费巨额资金，又造成土地资源浪费和环境污染。公司一直想对矿渣加以综合利用，却苦于缺乏资金支撑。增值税税率降低后，公司全年可少缴增值税及附加税费约3300万元，省下来的资金可用于新建两条矿渣微粉生产线，构建新利润增长点、开辟新市场，实现绿色增长的设想很快就能实现了。

长期来看，减税降费有利于降低商品售价，促进消费升级、释放消费潜力，为经济企稳回升打下良好基础。特别是在外部经济环境总体趋紧、国内经济存在下行压力情况下，其现实意义更为重大。国家统计局最新数据显示，5月份社会消费品零售总额的增长明显加快，总额增长8.6%，比上个月加快1.4个百分点，消费对经济增长的基础性作用不断巩固。

“我们公司的汽车出厂价平均下降了1%左右，汽车销量则得以上升，这主要是得益于国家减税政策。”江苏金坛汽车工业有限公司财务经理顾卫介绍说，“本次税率下降3个百分点，预计减少占用企业资金约1.56亿元，大大减少融资成本，加之国内旅客运输服务进项可以抵扣，预计2019年企业减税上亿元，新增减税将用于扩大再生产从而形成良性循环。”

——基本面“企稳回升”与“动能转换”同频共振。从一季度制造业PMI情况来看，工业回暖态势明显。税收数据显示，1-4月，2019年新出台减税政策新增减税1934亿元，其中深化增值税改革中的增值税降率及配套措施新增减税1113亿元。以13%新税率为主的制造业是减税效果最为明显的领域，也是减税降费政策的最大受益者。这从侧面说明，一季度制造业表现良好，与本轮减税降费政策持续发力具有直接关系，减税降费助力经济高质量发展效应正在显现。

在江苏，根据财政部门测算，该省企业今年约可减轻税费负担2000亿元左右，减税降费正助力该省从“制造大省”快速实现到“智造强省”的跨越发展。

科沃斯机器人股份有限公司正是受益于税收政策红利，才一步步成长为知名企业。“近年来，一系列税收优惠政策成为科沃斯走上高质量发展之路的助推器。”公司财务管理中心总监陈殿胜介绍，此次增值税税率下调减税可达千万元，为新型传感模组的自主研发提供了更充足的资金保障。

培育新动能，就要激活微观主体的活力，让它们不仅眼前有活力，还要努力向“微笑曲线”的两端延伸，提升产品附加值和议价能力，这样才能在日趋激烈的国际市场竞争中占据先机，推动我国经济在高质量发展的道路上更加动力澎湃。

“借助减税降费的东风，我们已累计获得1070项自主研发专利技术，产品出口全球140多个国家和地区，逐步形成了具有全球市场影响力的品牌产品。”江苏中天科技财务总监高洪时说，此次增值税税率下调该集团将直接减负8600余万元，为企业进一步提升产品科技含量，拓展国际市场提供有力支持。

风正潮平，自当扬帆破浪；任重道远，更须策马加鞭。下一步，税务系统将以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步落实好党中央、国务院实施更大规模减税降费的决策部署，确保纳税人和缴税人有实实在在的获得感，更好地服务经济高质量发展。

(责编：杨曦、付长超)