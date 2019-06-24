原标题：国家审计进高校在南审启动

6月23日上午，2019年国家审计走进高校“礼赞新中国，奋斗新时代”主题宣传教育活动在南京审计大学正式启动。这是一堂国家审计“公开课”，是一场审计在大学生中的“圈粉之旅”，是一次财经法治与广大青年的亲密接触。

国家审计走进高校“礼赞新中国 奋斗新时代”主题宣传教育活动是由审计署、共青团中央共同指导，审计宣传中心、中国青年报社共同主办，中国高校传媒联盟、南京审计大学协办。

启动仪式现场，围绕新中国成立70周年主题，发布了今年“70年、70人、70天”大学生记者走进审计一线的暑期实践活动招募公告。据悉，2019年7月至8月，审计署将带领全国招募的70名大学生，走进审计机关开展为期70天的社会实践。大学生记者们将深入一线，与审计人员零距离接触，感悟他们的初心与情怀。

为了让同学们进一步了解国家审计，现场还设置了国家审计知识有奖竞答，同时由南京审计大学学生带来情景剧表演和歌曲合唱等节目，在审计署深圳特派办实习的审计专业研究生表演了情景剧《审计新兵》，而在南京审计大学留学的审计留学生通过《审计情 中国梦》，讲述了在中国学习审计、感知文化的点滴收获。（通讯员 唐小芳 记者 谈洁）

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