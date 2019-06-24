“智”动力助“北大仓”更优更绿

6月，黑龙江北大荒农垦集团建三江分公司，一片片稻田长势正喜。
往年此时，红卫农场农民王立军正忙着给家里的200亩地施肥，但今年他省掉了这个环节，原因是今年红卫农场推行了寒地稻田高效机械化施肥技术。
该项目课题组负责人、东北农业大学教授彭显龙介绍，这一技术已在建三江多个农场大面积推广，通过优化配方施肥、卫星定位系统辅助等手段，可减少人工、化肥成本。插秧时一次施肥即可，不用后续追肥，氮肥用量比往年减少10%以上。
“一亩地施肥的雇工费用5元钱，200亩地就省下1000元。”王立军说。
作为连续多年产粮全国第一的“北大仓”，近年来黑龙江省持续向农业科技要产能，实施“藏粮于技”战略。
黑龙江省农业高校、科研院所发挥主力军作用，把科技元素源源不断注入黑土地。寒地水稻秸秆深埋还田技术，获国家发明专利和实用新型专利十余项，在多个省份应用；大载荷无人航空施药机有效载荷50千克至200千克，是现有无人航空施药机载荷量20倍以上，减少农药使用量20%以上……
减“肥”减药、增产增效的同时，“科技翅膀”还推动农业向“粮头食尾”“农头工尾”发力。
“大豆的加工链条很长，精深加工可以使它几十倍、甚至几百倍增值。”东北农业大学教授江连洲说。他和团队承担的大豆精深加工关键技术创新与应用等项目，两次捧回国家科技进步奖二等奖，提升了大豆加工业的核心竞争力。
江连洲带领团队攻克了生物技术制取大豆油脂与蛋白关键技术。应用该方法，一条生产线可同时产出食用油、大豆蛋白、大豆异黄酮、生物活性肽等多类产品，实现大豆高附加值利用。
截至目前，团队的相关技术已在全国29家企业推广应用，建立生产线45条，累计创造经济效益达73亿元。
一系列高校院所科技创新涌现，推动黑龙江农业迈向高质量发展。东北农业大学先后与65个市（县）及200余家企业开展实质性合作，建立校企研发中心30个，推广新品种、新技术200余项，许可转让科技成果超过100项。
红卫农场副场长隋喜友说，育秧棚在春季水稻移栽后大部分闲置，造成资源浪费。引入高校育秧棚免耕覆稻草种植马铃薯技术后，免去了起垄、培土等破坏土壤平整的操作，二次利用省工节本，每栋棚的马铃薯产值3000多元。目前，此技术正在农场10000多个育秧棚逐步推广。（记者强勇）
新华社哈尔滨6月24日电
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