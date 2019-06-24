前五个月中国进口美国农产品金额下降55.3%

中国农业农村部24日消息说，5月份，各级农业农村部门着力稳定粮食等重要农产品生产，抓好草地贪夜蛾虫害防控和生猪恢复生产，大宗农产品价格总体稳定，水果、猪肉、鸡蛋价格同比涨幅较大，自美国的主要农产品进口大幅下降。
据农业农村部农情调度，截至6月18日，夏粮收获已过九成，机收率超过96%，预计亩产比上年提高10公斤，丰收成定局。南方早稻大部处于抽穗至灌浆期，长势总体正常。东北地区玉米大多处于壮苗至拔节期，大豆出苗整齐，长势均好于上年同期。
非洲猪瘟疫情得到有效控制，禽肉等替代品供应增加。截至6月16日，全国共发生非洲猪瘟疫情137起，其中今年以来发生38起，月均发生起数明显减少，且均为点状发生。目前，已有26个省(区)解除疫区封锁，生猪调运秩序逐步恢复。
5月份，中国大宗农产品价格总体稳定，水果、猪肉、鸡蛋价格同比涨幅较大。5月份农业农村部监测的6种水果均价每公斤7.55元(人民币，下同)，环比上涨19.5%。猪肉价格涨幅较大，集贸市场月均价为每公斤24.71元，同比上涨26.6%，但仍低于近5年平均水平。鸡蛋价格连续两个月小幅上涨，集贸市场月均价为每公斤9.95元，同比上涨9.1%。
值得注意的是，5月份中国农产品主要进口来源结构显著变化，自美国主要农产品进口大幅下降。1月至5月，中国来自巴西、东盟、欧盟等国家地区的农产品进口保持快速增长，进口美国农产品继续快速回落。其中，进口巴西农产品金额由上年同期的631.2亿元上涨至761.9亿元，增长20.7%；进口美国农产品金额由上年同期的732.2亿元降至327.3亿元，下降55.3%。(王庆凯)
中新社北京6月24日电
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