原标题：交通银行重庆市分行:化解企业融资难题 助力实体经济发展

人民网重庆6月21日电 作为重庆金融行业的“主力军”，交通银行重庆市分行一直着力化解企业融资难点，助力我市实体经济高质量发展。2018年，该行银保监普惠“两增”口径小微企业贷款比年初增长35.61%，跨境人民币业务量比上年增长49.3%，小微客户数比年初增长21.65%。

交通银行重庆市分行召开“促进民营经济论坛大会”。

化解企业融资难题

小微客户数比年初增长21.65%

2018年，交行重庆市分行银保监普惠“两增”口径小微企业贷款比年初增长35.61%，小微客户数比年初增长21.65%，全面达成监管要求，被重庆银保监局评为2018年度小微企业金融服务先进银行。

作为我国著名的“花椒之乡”，去年5月，江津区花椒喜获丰收。然而，当地一家从事花椒生产和加工的重庆市级农业龙头企业却犯了愁——

“5-8月是收购和囤积花椒的最佳时间，公司急需500万元资金收购花椒，想找银行贷款但又拿不出抵押物。”面对资金短缺却无法化解，该公司老总心急如焚。获悉企业情况后，分行党委书记、行长杨宁高度重视，随即带队前往实地调查，仅用3天时间就完成500万元贷款审批，两天便落实提款。“交行急客户之所急，不到一周时间就为我们办好了贷款，效率实在是太高了！”该公司负责人连声称赞。

精准对接企业需求

民营企业贷款增长108.57%

重庆是著名的“火锅之都”。针对火锅企业小、散、弱等特点，交行重庆分行创新性地推出了重庆银行业内首个“火锅金融”品牌。

交行重庆市分行党委委员、副行长鲁小松介绍，该行去年出台《关于进一步加强民营企业金融服务的实施意见》，强调通过创新服务来优化营商环境，“加快产品创新，推动产业链融资业务发展，创新民营企业债券融资支持工具，通过投贷联动、债转股等方式满足民营企业个性化金融服务需求。”

据统计，截至2018年末，该行民营企业实质性贷款比年初增长108.57%，营销落地批量类客群项目20余个，新增小微贷款企业320余户。

“今年以来，我们还加快不良资产清退，为优质民营企业腾挪信贷资源。”鲁小松表示，交行重庆市分行建立了民营企业客户“白名单”制度，推行“一企一策”，进一步优化授信流程，为优质企业提供空间高效的绿色审批通道。

推动国际化发展

跨境人民币业务量增长49.3%

重庆设立自贸区，交行重庆市分行成为重庆首家审批通过的自由贸易试验区分行级金融机构。近两年来，该行已为自贸区内企业累计提供本外币、表内外融资64亿美元，办理自贸区跨境外币支付结算93.27亿美元，跨境人民币结算8.9亿元，资本项下融资4.36亿美元。

交通银行离岸金融业务中心（重庆）成立后，累计为自贸区内企业办理跨境外币支付17.07亿美元，发放贸易融资2.31亿美元，满足企业发展过程中不同阶段的金融需求。凭借重庆首家获批，交行重庆市分行成功办理首笔自贸区内民营企业全口径跨境外币融资业务，被重庆市金融学会及主流媒体评为“1997-2017年重庆20年金融影响力事件”。

在企业便利化方面，该行简化境内外币支付审批流程，开展涉外汇款单证便利化服务，实现单据上传、审核、购汇、跨境汇款的全流程线上办理，将业务办理时间缩短至1-2个小时，极大地提高了效率。2018年，交行重庆市分行在重庆市外管局外管政策执行情况考核中被评为A级。

2018年，交行重庆市分行以国际化专项行动为依托，市场占比不断提升，跨境人民币业务量比上年增长49.3%，境内外联动融资量同比增幅22%，全年带动对公外币存款日均余额43.92亿美元，在交行系统内排名第2位。

交通银行重庆市分行党委书记、行长杨宁表示，作为百年交行在渝机构，分行将充分运用融资产品、金融衍生产品、货币互换等金融创新业务，服务重庆优势产业，提供全球金融服务，全力支持我市优质企业“走出去”。（彭国威、游晋宇）

(责编：杨曦、付长超)