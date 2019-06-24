财政部等两部门发文要求深入实施“优质粮食工程”

人民网北京6月24日电（记者庄红韬）6月24日，财政部网站发布《关于深入实施“优质粮食工程”的意见》。意见提出，要强化总体要求，创新“优质粮食工程”实施方法。各地要按照粮食产后服务体系力争实现产粮大县全覆盖、粮食质量安全检验监测体系监测面扩大到60%左右、全国产粮大县的粮食优质品率提高30%左右的总体要求，进一步完善三年实施方案，将目标任务分解到示范县（市）、示范企业和相关项目。有条件的地方，可立足实际适当提高目标。
意见明确，坚持以企业和地方投入为主、中央财政适当奖励，积极引导社会资本投入，发挥奖励资金“四两拨千斤”作用。同一项目同一实施内容，已通过其他渠道或方式获得过中央财政资金的，原则上不再重复安排。突出精准扶贫，在项目安排上向国家级扶贫开发重点县和集中连片特殊困难县倾斜。
意见指出，鼓励各类市场主体参与粮食产后服务体系建设，充分发挥新型农业经营主体、粮食企业和基层供销社等各自优势，择优确定建设主体。整合盘活现有仓储设施等资源，探索建立共投共建共享机制。
意见提出，要加强粮油品牌建设。推出一批具有较高市场知名度、美誉度和竞争力的粮油名牌产品，拓宽销售渠道，增加有效供给。发挥好国家粮食电子交易平台作用。制定“好粮油”产品及标识管理办法，健全粮油企业信用监管体系。实行分级遴选，省级粮食和储备部门负责本省“好粮油”产品遴选，国家粮食和物资储备局在此基础上择优遴选“中国好粮油”产品。
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