瞄准痛点堵点难点 四川推出优化营商环境26条措施

四川省人民政府日前印发《深化“放管服”改革优化营商环境行动计划（2019—2020年）》，要求坚持问题导向，切实解决企业群众办事痛点、堵点、难点，瞄准国际国内一流标准开展政务服务对标行动，到2020年，营商环境主要指标得到较大提升。
上述行动计划从构建公平正义的法治环境、营造竞争中性的市场环境、建设公开透明的政策环境、打造便捷高效的政务环境等方面共提出26条具体措施。
根据行动计划，四川将全面清理政府职能转变和“放管服”改革、优化营商环境等涉及的地方法规规章；加强对民营企业和企业家合法财产的保护，建立因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的依法依规补偿机制。
四川将加快完善企业开办“一窗通”平台服务功能，企业开办环节压缩至3个，开办时间压缩至3个工作日内；加快制定新兴行业分类指导目录和监管规则，探索对新技术、新业态、新模式实行审慎包容监管。
四川还将建立健全“政府承诺+社会监督+失信问责”机制，认真履行在招商引资、政府与社会资本合作等活动中与投资主体依法签订的各类合同，防止“新官不理旧账”；开展政务失信专项治理，全面梳理政府对企业失信事项，依法依规提出限期解决措施。
四川要求全省各地各部门（单位）建立改革任务台账，综合运用第三方评估等多种方式对深化“放管服”改革和优化营商环境工作推进情况进行考评，对工作推进不力的及时约谈提醒，情形严重的予以严肃问责。（记者胡旭）
新华社成都6月24日电
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