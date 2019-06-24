原标题：逐户分析 精准辅导——税务部门积极化解个别企业税负“不降反增”

进入6月征期，随着一系列减税降费政策持续落地，广大纳税人、缴费人获得感增强，但极个别企业税负仍存在“不降反增”的情况。对此，各地税务部门积极梳理排查，逐户对税负增加企业开展分析、加强辅导，帮助企业实现税负由增变减。

受纳税人行业差异、经营情况、申报质量、不熟悉相关政策等因素的影响，一些地区极个别企业的税负存在“不降反增”的情况。为此，各地税务部门积极开展针对性实地辅导，帮助企业实现减负。

“公司经营情况稳定，增值税税率由16%降为13%，但我们4月份税负却没有下降，反而增加了几万元。”桂林航天电子有限公司财务负责人付波说。

通过当地税务部门开展的专项税负调查和分析，该公司税负上升的原因属于补开发票情况较多，申报表填写错误。“税务人员帮助我们查找出原因。5月份我们的税款就下降了114万元，真正享受到了税收优惠。”付波表示。

各地税务部门还积极建立完善政策跟踪问效常态化机制，筛选税负出现上升企业，对申报数据存在疑似错误的情况，及时联系纳税人更正处理。

“我们都还没有发现出错，税务部门就联系我们核实更正了，一不小心差点错过了减税降费大礼包！”云南澜沧远大木材加工厂财务负责人张丽萍说道。原来，在对纳税申报数据开展综合研判时，税务部门发现该公司符合享受增值税降率政策条件，但4月份税负却不减反增。经核实，该企业在申报时存在计算错误，进而导致企业税负在执行新税率后并未下降。税务部门随即对企业进行入户精准辅导。

针对纳税人对减税降费政策吃不准、理解不到位等问题，云南税务部门还以制造业、建筑业、运输业、现代服务业为重点，开展减税降费“回头看”活动；广东省税务局对照《深化增值税改革重点辅导纳税人清册》，逐一调查分析税负增加的企业；宁波税务部门探索建立一户一档、一所一册制度，主动向纳税人推送“减税降费账单”……各地一项项实打实的举措，助力更多企业充分享受减税降费红利。

国家税务总局有关负责人表示，下一步，全国税务系统将坚持问题导向，扎实、细致、稳步推进减税降费等各项工作，确保纳税人、缴费人有实实在在的获得感，更好地服务经济高质量发展。（记者申铖）

新华社北京6月24日电

(责编：庄红韬、付长超)