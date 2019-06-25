二〇一九年移动互联网蓝皮书发布

本报北京6月24日电 今日，移动互联网蓝皮书《中国移动互联网发展报告（2019）》发布会在人民日报社图书馆举行。人民日报社副总编辑兼海外版总编辑许正中，中央网信办移动网络管理局副局长苏仁先出席发布会。

人民网总编辑、移动互联网蓝皮书主编罗华发布了《中国移动互联网发展报告（2019）》。报告从五个方面梳理了2018年中国移动互联网发展概况，总结了2018年中国移动互联网发展的四大特点。

来自中国互联网协会、北京邮电大学、中国传媒大学、吉林大学、中国信通院、Nreal公司和人民网研究院的学者和专家围绕“智能时代的移动互联网”进行主旨发言和圆桌讨论。

移动互联网蓝皮书由人民网研究院组织编写，社科文献出版社出版发行，至今已连续出版8年。《中国移动互联网发展报告（2019）》包括总报告和26篇分报告以及2018年移动互联网大事记，由49位作者共同完成。

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 06 版）

(责编：李枫、袁勃)