农业农村经济运行总体平稳

本报北京6月24日电 （记者高云才）记者24日从农业农村部获悉：农业生产态势平稳，夏粮丰收已成定局，我国农业农村经济运行总体平稳。

截至6月18日，夏粮收获已过九成，机收率超过96%，预计亩产比上年提高10公斤。小麦品质明显好于上年，优质强筋弱筋小麦占比达到33%，比去年提高3个百分点。

南方早稻大部处于抽穗至灌浆期，长势总体正常。东北地区玉米大多处于壮苗至拔节期，大豆出苗整齐，长势均好于上年同期；水稻处于分蘖期，长势与上年同期相当。

农产品产销两旺，禽肉、奶制品、水产品供应充足。目前，大宗农产品价格总体稳定，水果、鸡蛋价格同比涨幅较大。

农村消费潜力不断释放，第一产业固定资产投资降幅扩大。农村消费持续活跃，1—5月全国乡村消费品零售额23367亿元，同比增长8.9%，高于城镇消费品零售额增幅0.9个百分点。

农村电商保持较快增长势头。据淘宝大数据平台显示，5月份食品类销售额同比增长24%。1—5月第一产业固定资产投资（不含农户）5837亿元，同比下降2.3%，降幅比1—4月扩大2.2个百分点，分别比二、三产业低5.5个和9.4个百分点。

农产品主要进口来源结构显著变化。1—5月，我国自巴西、东盟、欧盟、澳大利亚、加拿大农产品进口保持快速增长，进口美国农产品继续快速回落。其中，进口巴西农产品金额由上年同期的631.2亿元上涨至761.9亿元，增长20.7%；进口美国农产品金额由上年同期的732.2亿元降至327.3亿元，下降55.3%。1—5月大豆进口3175.1万吨，同比下降12.2%。

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 03 版）

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