本报北京6月24日电 新华社24日播发评论员文章《改革开放是中国的最大底气——坚定必胜信心，应对风险挑战》，全文如下：

“科创板”扬帆起航，“沪伦通”正式启动，新一轮3000亿元规模的降费举措即将落地，新版外商投资准入负面清单呼之欲出……面对风云变幻的国际形势，中国深化改革、扩大开放的步伐坚定而从容。一些外国人士来到中国走一走、看一看，也不禁感慨：中国“是一个善于变革的国家”。应对风险挑战，改革开放是中国的坚定选择，也是我们迎难克艰的最大底气。

中国为什么能？读懂了改革开放的中国决心与行动，就找到了当代中国无惧风雨、砥砺前行的核心密码。

当美方挑起经贸摩擦，一些人宣扬“大量美企正在撤离中国”，事实却是，中国持续优化营商环境、放宽市场准入，中国依然是全球最具吸引力的投资目的地。今年1至5月份，中国实际使用外资3690.6亿元，同比增长6.8%。《美国企业在中国白皮书》显示，高达98%的受访美国企业表示会继续开拓中国市场。

美国一些人一再炒作“中国经济并不好”，事实却是，“放管服”改革、减税降费、跨境贸易便利化等一系列改革开放举措，为中国经济发展催生新动力、激发新活力。今年前5个月，我国规模以上工业增加值同比增长6.0%，新登记个体工商户户数同比增长20%以上，社会消费品零售总额同比增长8.1%，货物贸易进出口总值同比增长4.1%。世界银行认为：“全球不稳定不确定因素增多形势下，中国经济增长仍保持韧性。”在事实面前，一些人唱衰中国的论调不攻自破。

正所谓“发展出题目，改革做文章”。应对中美经贸摩擦一年多来的实践再次告诉我们，越是形势复杂，越要有办好自己事情的定力和耐心，越要坚持深化改革、扩大开放。面对经济社会发展中的深层次问题，面对国际上单边主义、保护主义不断抬头，唯有深化改革开放，破除体制机制障碍，厚植发展根基，才能让创新驱动的引擎更加强劲，让全社会的创造活力更加澎湃，让合作共赢的空间更加广阔。以改革开放破难题、解新题，为高质量发展固元气、强底气，才能不断增强经济发展内生动力，增强应对挑战、抵御风险能力。从这个意义上说，改革开放既是关键一招，也是制胜一招。

变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。今天，中国通过深化改革破解问题和矛盾，欢迎各国搭乘中国发展“顺风车”，无不彰显顺势而为的大智慧、攻坚克难的大担当、海纳百川的大胸怀。而美国一些人却不愿正视自身发展存在的顽瘴痼疾，动辄把责任转嫁给别人、把问题归咎于他人，一再设置壁垒、筑起“高墙”，大开历史倒车。以时代潮流为镜，孰是孰非，一目了然。

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。当改革开放强力驱动中国经济巨轮破浪前行的时候，美国一些学者正在忧心美国政府的错误政策会导致美经济衰退。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁封闭僵化，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰——在人类发展史上，这个朴素的道理始终颠扑不破，具有恒久的警示意义。

今日之中国，不仅是中国之中国，也是世界之中国。尽管前行路上少不了风雨坎坷，但中国改革的脚步不会停顿，中国开放的大门只会越开越大，这是中国发展最为宝贵的“确定性”。面向未来，一个坚定不移深化改革、扩大开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 03 版）

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