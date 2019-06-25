监管层将多措并举防控小微贷款风险

记者24日获悉，中国人民银行会同中国银保监会等部门编写的《中国小微企业金融服务报告（2018）》拟于近期正式出版发行，这也是我国政府相关部门首次公开发布的小微企业金融服务白皮书。在24日举行的媒体吹风会上，中国人民银行金融市场司副司长邹澜表示，加强对小微企业贷款风险防范，是支持小微企业等实体经济薄弱环节的必然要求，监管层将通过多方面措施共同发力，既加大对小微企业的支持力度，又使得风险在一个相对可控的范围内。
据邹澜介绍，截至2019年5月末，普惠小微贷款，即单户授信1000万以下的小微企业贷款及个体工商户和小微企业主经营型贷款余额为10.3万亿元，同比增长21%，增速比上年末又高出5.8个百分点。截至2019年5月末，普惠小微贷款支持小微经营主体2363万户，同比增长35.4%。
小微企业贷款风险问题一直备受市场关注。根据邹澜公布的数据，到今年5月末，全国金融机构单户授信1000万元以下的小微企业贷款不良率是5.9%，比大型企业高出4.5个百分点，比中型企业高出3.3个百分点。他说，加强对小微企业贷款风险防范，是支持小微企业等实体经济薄弱环节的必然要求，否则加强对小微企业的金融服务就不可持续。
邹澜表示，防控风险要从以下几个方面着手。一是通过政策支持来建立金融服务小微企业的长效机制，积极实施稳健的货币政策，强化逆周期的调节，发挥好结构性货币政策支持工具的作用，发挥财税政策的激励作用。加快发挥国家融资担保基金的作用，完善对小微企业贷款的风险分担和补偿机制，而不是把风险全部由放贷的银行一家来扛。二是加强对金融机构的监测分析和监管督导，重点关注商业银行信贷投放的期限结构以及产品创新，做到早识别、早发现、早提示、早处置，完善风险预警和突发事件处置机制。三是培育银行小微金融服务能力，提高商业可持续性，指导商业银行根据自身资本和风险管理情况合规开展业务，运用现代信息技术提高现代风险管控能力，切实增强对小微企业金融服务的持续经营。
银保监会普惠金融部巡视员张金萍在回答《经济参考报》记者提问时表示，银保监会一方面积极反映呼吁，推动相关部门解决信息平台建设不足的问题，另一方面也积极和相关部委沟通合作。下一步，银保监会也会加强与海关总署等部门的合作。（记者 张莫）
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