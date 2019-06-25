海关总署集中清理92项证明

记者24日从海关总署获悉，海关总署决定取消现有116项证明材料中的92项，占比近八成。
据了解，为进一步优化公共服务和营商环境，削减制度性交易成本，对于没有法律法规设定依据的、非海关监管所必需的、可以通过联网核查或告知承诺等方式替代的以及海关可以自主验核或自行获取的，海关一律不再要求企业和群众现场交验有关证明材料。
对于目前保留的24项证明材料，发证部门有统一数据库的，海关总署将主动与其进行沟通对接，力争通过联网核查方式或者“点对点”行政协助方式替代当事人现场交验，进一步简化作业手续。
王军表示，为巩固证明事项清理成效，构建“减证便民”长效机制，海关总署将适时公布取消的证明事项清单。同时将上述清理原则作为今后新设证明事项的评价标尺，凡属于上述情形的，在制定规章和规范性文件中一律不得要求企业和群众现场交验，防止证明事项边减边增、明减暗增。（记者 王文博）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】