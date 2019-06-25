新兴消费增势强劲 政策红利持续加码

当前，新兴消费增长势头强劲，迎来新一轮政策红利密集释放期。《经济参考报》记者了解到，相关部门将进一步提升产业供给能力，推进5G手机、智能家居等消费电子产品更新升级，加快超高清视频关键系统设备产业化。地方层面，上海、天津等多地将进一步扩大信息消费等新兴消费领域。
据悉，相关部门近期密集出台政策，推动各类应用电子产品智能化升级，扩大以信息消费为代表的新兴消费。近日，国家发改委等三部门联合印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，明确积极推进5G手机商业应用，鼓励5G手机研制和上市销售；增加4K超高清视频内容供给，加快推进彩电智能化应用；鼓励开发基于物联网、人工智能技术的家电组合产品和一体化产品等。工信部表示，将着力提升产业供给能力，营造良好消费环境，推动信息消费再上新台阶。最新统计显示，今年前四个月我国网上零售额超过3万亿元，同比增长17.8%，信息消费保持快速发展。
中国信息通信研究院总工程师余晓辉对《经济参考报》记者表示，随着5G、物联网、人工智能等技术发展，以5G终端、柔性显示、超高清和虚拟现实产业等为代表的消费电子产品行业将进入发展快车道，产品创新水平和供给质量不断提升，成为消费领域持续增长的重要热点。
工信部通信科学技术委员会秘书长张新生对《经济参考报》记者表示，5G商用牌照正式发放后，我国信息技术产业供给能力将进一步提升，支撑新兴消费稳步增长，5G+4K/8K、5G+AR、5G+VR等终端将带动个人消费品升级。
余晓辉表示，下一步，地方政府及有关单位应以供给侧结构性改革为主线，加快消费电子产品的智能化、品质化、个性化升级。具体包括鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模式，推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品；加快实施超高清视频、智能网联汽车等产业行动计划，增加中高端信息产品供给等。（记者 郭倩）
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