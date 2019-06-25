北京租房市场平稳迎接“毕业季”

随着毕业季来临，北京住房租赁市场迎来周期性上涨，但相较于往年，今年租赁市场上涨波动幅度整体较小，走势平稳。2018年夏天，租赁市场曾经上演了一幕“经长租公寓竞价收房后带来的房租快速上涨”。而今年的平稳局面，显然与去年以来住建部门严查“黑中介”，并大力提供政策性租赁房等调控举措密切相关。

一位刚搬到北京四号线角门西地铁站附近的应届毕业生金同学告诉《证券日报》记者，“我还是想在交通便利性、租金以及舒适度三个维度之间选择一个最佳平衡点，其中首选还是租金合理。这间屋子标出来的月租金是3090元，算上服务费200元以及由于选择‘押一付一’的支付方式所产生的218元利息，每月共需3508元，总体在我能接受的范围之内。据隔壁室友说，这间房子的租金比去年上涨了300块钱，价格没有出现太大的波动。”

据了解，金同学是在国内某房地产中介公司线上平台APP上选的房子，记者随后采访了该房地产中介公司有关负责人。对于毕业季来临，该负责人向记者表示，“一个多月来，角门西附近的出租房已有超过70%被出租，剩下的一些房间也有房客有意向，且多数是应届毕业生。”

对于租金上涨，该负责人透露，角门西地铁站是地铁四号线和十号线的换乘站点，是丰台区距离市中心上班地点较为便利的地段，租金每平方米月租在180元至230元不等，整体价位在中等水平，由于近期租房需求提高，部分条件较好出租房的租金上涨了约10%左右，整体价格平稳。

国泰君安证券研报显示，2019年5月份北京主城区租金下探，郊区租金回暖。5月份住房租赁市场交易量环比上涨0.13%，整租平均成交租金为94.5元/平米每/月，环比下跌0.66%。从租金上涨同比增速来看，涨幅排名前三位的区域为西城区、昌平区和丰台区，涨幅分别达11.11%、8.72%和7.19%；从环比增速来看，涨幅排名前三为昌平区、海淀区、丰台区，分别仅达2.79%、1.11%、0.94%。同时，顺义、东城和石景山等5个区域租金环比为负，因此租金总体平稳，没有出现区域性大幅波动。

对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，随着毕业季的到来，租赁需求开始增加，使得一些交通便利、租金适宜的区域出现租金上涨，但今年北京市住房租赁市场总体平稳。自去年8月份以来，北京市监管部门坚决整改住房租赁市场乱象，并开通12345打击“黑中介”投诉举报热线，目前来看取得了很好的效果。另外，北京租赁市场的供应不断增加，也利好租金的稳定。

对于增加北京市租赁市场的供应，今年3月份北京市住建委、发改委等联合下发《关于印发2019年度政策性住房首批开工竣工计划的通知》，据该计划披露，首批项目包含147个，共约17.2万套房源。

中原地产首席分析师张大伟对《证券日报》记者表示，这17.2万套政策房中，计划年内开工的项目中包含45个政策性租赁房项目，约有4.6万套房源。具体来看，政策性租赁房主要包括公租房、集体土地租赁房和企业自持租赁房等。按照此前住建部门的披露，今年计划开工的45个政策性租赁房项目包括0.8万套公共租赁房、3.5万套集体土地租赁房、0.3万套企业自持租赁房。（见习记者刘伟杰）

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