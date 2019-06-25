专家：中国将为全球治理贡献重要力量

原标题：中国将为全球治理贡献重要力量

6月24日，在以“中国发展 世界机遇”为主题的中国社会科学论坛年会上，来自多国科学院、知名智库、高端科研机构的代表及知名专家学者，继续围绕“经济全球化与全球治理”“‘一带一路’与互联互通”“文明交流互鉴”等议题进行深入研讨。与会专家学者表示，当今世界，全球性挑战层出不穷，贸易保护主义、逆全球化和民粹主义思潮涌动。在百年未有之大变局中，全球化依然是不可阻挡的历史潮流，中国将成为推动全球治理的重要力量，在与世界互动的过程中更加积极有为。

新西兰当代中国研究中心咨询委员会主席、新西兰前驻华大使包逸之表示，全球贸易体制机制受到一定削弱，给世界贸易组织带来了非常大的损失，但各国要认识到，世界必须要有一个行之有效的世贸组织作为协调全球经济秩序的中心，各国应该努力改善现有的多边体制，而不是抛弃它。包逸之认为，中国已经成为全球经济治理非常重要的参与者，也是全球最为重要的贸易和战略合作伙伴之一，一些国家从中国的发展中受益很多，甚至实现了自己的繁荣。因此，中国应该且有能力与其伙伴一起促进全球合作，在诸如全球治理、气候变化等问题上发挥更大作用。

与会专家学者表示，随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，加强全球治理、推动全球治理体系变革是大势所趋。新南亚论坛主席、印度观察家基金会（孟买）前主席库尔卡尼也持同样观点，在他看来，印度和中国作为两个崛起的大国，需要携手并进，与其他国家一起打造一个更好的国际秩序。

近年来，中国积极推动“一带一路”建设，这一倡议已得到100多个国家和国际组织的支持和参与，成为当今世界规模最大的国际合作平台、最受欢迎的国际公共产品。对此，哈萨克斯坦中国研究中心副主任博拉特·乌塞诺夫表示，“一带一路”建设是解决当下所面临的一些挑战全球性问题的非常重要的基础。“丝绸之路在古代曾经改变了人类的历史，现在它又将重新焕发生机。”他说，在“一带一路”倡议下，许多基础设施项目正在展开，很好地促进了东西方之间的转口贸易、过境贸易的发展，哈萨克斯坦希望加强与中国在软件和硬件基础设施方面的合作。博拉特·乌塞诺夫表示，对于人类的可持续发展来说，“一带一路”倡议以及上海合作组织等的作用非常重要。中国提出的构建人类命运共同体的愿景，将促进不同文明的相互交融和更好沟通，有助于人类共创美好未来。

针对当前发展面临的困难，构建更加开放的国际格局、完善全球治理体系、构建人类命运共同体以迎接挑战是需要世界共同探索和努力的目标。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志表示，现在，各个国家之间的相互依存越来越密切，交往越来越密集，如何树立一种新的合作观、发展观、文明观是各国应该关注的重点。总的来看，其路径只能是通过互动协商，在共同利益的基础上去实现共同发展。这方面中国已经做好准备为世界的发展作出自己的贡献。未来我们将为这种合作创造一种更好的机制，这无论对推进“一带一路”建设还是完善全球治理体系都非常重要。（记者 欧阳优 仇莉娜）

(责编：庄红韬、杨曦)