国家发改委价格监测中心主任卢延纯：过度强调通胀站不住脚

原标题：过度强调通胀站不住脚

国家发改委价格监测中心主任卢延纯日前在2019中国煤及煤化工产业大会上表示，目前，我国CPI同比涨幅处于温和区间，少数商品价格上涨属于短期、结构性上涨。未来，CPI不会出现大幅上涨的局面，突破3%的可能性不大，全年物价将继续保持总体平稳运行态势。

当前，社会各方面对价格形势比较关注，议论较多。最近两个月，国内生猪、蔬菜水果等民生商品以及部分地区砂石、混凝土等建材产品价格有所上涨，一些机构的通胀预期有所增强。

“总体上看，CPI同比涨幅仍处于温和区间，少数商品价格上涨属于短期、结构性上涨。”卢延纯表示，去年7月份以来，围绕“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，我国出台了一系列措施，财政金融政策协同发力，减税降费力度加大，加大了对实体经济的支持，一系列政策的作用正在逐步显现。今年以来，尽管部分经济指标运行出现了一定程度的波动，但国民经济主要指标总体上保持在合理区间，国民经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。

卢延纯分析说，从物价上看，今年粮食生产形势良好，夏粮丰收已成定局，目前国内粮油供应比较充足，价格也比较稳定，为总体价格的稳定奠定了较好的基础。前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应增加，价格将逐步回落。

从工业品看，卢延纯表示，当前国际油价走势不确定性较大，但全球原油供需相对平衡，美国库存较高，价格有稳定的基础。煤炭、钢材、有色等行业随着我国供给侧结构性改革取得阶段性成果，行业先进产能逐步释放，环保限产不再“一刀切”，主要工业生产资料供应将有所增加；需求方面，既面临经济下行压力，又有逆周期调节政策对冲，工业品价格总体将呈小幅下降走势。

从服务价格看，近几年服务供给经过政府的大力扶持和民间资本的不断进入，服务市场的培育和发展比较快，预计服务价格稳中有升。

“总体而言，不管是从食品还是从工业消费品、服务来看，未来CPI不会出现大幅上涨的局面。”卢延纯指出，经济指标在月度之间出现波动或者个别商品价格涨跌的结构性变化一直是客观存在的，全年我国物价将继续保持总体平稳运行态势，不会出现大幅上涨的局面。即便个别商品价格出现结构性上涨，我们也需要看到，我国政府具有丰富的宏观调控经验，有能力、有信心、有办法，加强产运储销各环节调控，加强低收入群体保障，保证供应，过度强调通胀的观点站不住脚。（记者 熊 丽）

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