原标题：我国西部地区成为吸引外资“新高地”

日前，致力于人工智能领域研发的商汤科技公司宣布年内在西安市设立区域总部的计划。至此，百度、阿里云、腾讯、科大讯飞、商汤5家国家级人工智能开放创新平台相继完成了在西安的布局。这些企业看重的是当地丰富的人才科教资源及不断优化的营商环境。

中国区域经济学会副会长兼秘书长、中国社会科学院工业经济研究所研究员陈耀接受经济日报记者采访时表示，中国经济韧性足、潜力大的特点在西部地区体现得尤为明显。近几年，在全国经济增速的第一方阵中，西部地区居于前位。

数据显示，西部大开发战略实施以来，到2018年，西部地区生产总值从1.67万亿元增加到18.4万亿元，经济总量在全国经济总量的占比上升至20.5%，地区生产总值增速及固定资产投资增速普遍高于全国平均水平。

“西部大开发战略实施以来，可以划分为两个阶段。第一个是前10年的打基础阶段，通过基础设施、交通干线、能源工程、生态等多方面建设，为西部地区更好更快发展筑牢基础；第二个是2010年以后的自我发展能力培育阶段，围绕各个地区的资源禀赋、发展条件，不断培育特色优势产业。”陈耀表示，当前，西部地区在大数据、电子信息、人工智能、物联网、云计算、新能源、生物医药、特色旅游等多方面的产业优势不断释放。

西部城市的千亿级产业发展加快推进——

重庆加速向国家现代制造业基地转型。国家41个工业大类中重庆有39个，形成了电子信息产业和汽车制造业两个5000亿元级产业集群。

贵阳成为大数据的一个“代名词”。2018年，贵阳大数据企业主营业务收入达到1000亿元，增长22.4%；累计建成大数据产业园10个。

昆明全力促进旅游产业转型升级。2018年，昆明市接待游客1.6亿人次，增长20.3%，旅游业总收入突破2000亿元，增长35.5%……

“西部地区一方面升级改造传统产业，另一方面不断培育壮大新兴产业，不论是基础打造还是新兴产业发展，都亮点频现、活力迸发。”陈耀说。

随着“一带一路”建设的推进以及中欧班列、陆海新通道等国际贸易大通道的建设，西部地区高水平对外开放也迎来了新机遇。

“通过多年的发展，西部地区的一个最大变化就是从开放末梢向开放前沿转变。”陈耀说，西部地区的开放呈现3种类型，一是起步较早的沿边开放，主要依托沿边地区口岸城市、边境合作区和跨境合作区拓展开放；二是“一带一路”沿线重要节点城市开放；三是内陆开放高地，如西安、成都、重庆等。

随着更高水平的对外开放，西部地区对外资的吸引力越来越强。今年以来，在复杂严峻的国内外形势下，西部地区仍加速成为吸引外资的“新高地”。商务部数据显示，今年1月份至5月份，西部地区实际使用外资285亿元，同比增长25.2%。

“西部地区开发开放步伐的加快，为中国经济可持续发展提供了新的巨大空间。”陈耀说。（经济日报·中国经济网记者 董碧娟）

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