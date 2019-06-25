我国西部地区成为吸引外资“新高地”

日前，致力于人工智能领域研发的商汤科技公司宣布年内在西安市设立区域总部的计划。至此，百度、阿里云、腾讯、科大讯飞、商汤5家国家级人工智能开放创新平台相继完成了在西安的布局。这些企业看重的是当地丰富的人才科教资源及不断优化的营商环境。
中国区域经济学会副会长兼秘书长、中国社会科学院工业经济研究所研究员陈耀接受经济日报记者采访时表示，中国经济韧性足、潜力大的特点在西部地区体现得尤为明显。近几年，在全国经济增速的第一方阵中，西部地区居于前位。
数据显示，西部大开发战略实施以来，到2018年，西部地区生产总值从1.67万亿元增加到18.4万亿元，经济总量在全国经济总量的占比上升至20.5%，地区生产总值增速及固定资产投资增速普遍高于全国平均水平。
“西部大开发战略实施以来，可以划分为两个阶段。第一个是前10年的打基础阶段，通过基础设施、交通干线、能源工程、生态等多方面建设，为西部地区更好更快发展筑牢基础；第二个是2010年以后的自我发展能力培育阶段，围绕各个地区的资源禀赋、发展条件，不断培育特色优势产业。”陈耀表示，当前，西部地区在大数据、电子信息、人工智能、物联网、云计算、新能源、生物医药、特色旅游等多方面的产业优势不断释放。
西部城市的千亿级产业发展加快推进——
重庆加速向国家现代制造业基地转型。国家41个工业大类中重庆有39个，形成了电子信息产业和汽车制造业两个5000亿元级产业集群。
贵阳成为大数据的一个“代名词”。2018年，贵阳大数据企业主营业务收入达到1000亿元，增长22.4%；累计建成大数据产业园10个。
昆明全力促进旅游产业转型升级。2018年，昆明市接待游客1.6亿人次，增长20.3%，旅游业总收入突破2000亿元，增长35.5%……
“西部地区一方面升级改造传统产业，另一方面不断培育壮大新兴产业，不论是基础打造还是新兴产业发展，都亮点频现、活力迸发。”陈耀说。
随着“一带一路”建设的推进以及中欧班列、陆海新通道等国际贸易大通道的建设，西部地区高水平对外开放也迎来了新机遇。
“通过多年的发展，西部地区的一个最大变化就是从开放末梢向开放前沿转变。”陈耀说，西部地区的开放呈现3种类型，一是起步较早的沿边开放，主要依托沿边地区口岸城市、边境合作区和跨境合作区拓展开放；二是“一带一路”沿线重要节点城市开放；三是内陆开放高地，如西安、成都、重庆等。
随着更高水平的对外开放，西部地区对外资的吸引力越来越强。今年以来，在复杂严峻的国内外形势下，西部地区仍加速成为吸引外资的“新高地”。商务部数据显示，今年1月份至5月份，西部地区实际使用外资285亿元，同比增长25.2%。
“西部地区开发开放步伐的加快，为中国经济可持续发展提供了新的巨大空间。”陈耀说。（经济日报·中国经济网记者 董碧娟）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】