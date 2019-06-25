原标题：麻辣财经：准备好收“红包”，3000亿降费来了！

民间有句歇后语，“打瞌睡送枕头——正是时候”。最近，实体经济就迎来了这么场及时雨！

日前，国家发改委、财政部下发《部分行政事业性收费标准的通知》，为进一步加大降费力度，切实减轻社会负担，促进实体经济发展，自7月1日起，降低无线电频率占用费、出入境证照类收费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准。

这是自5月1日起3000多亿元社保降费实施后，今年减税降费的又一重大举措。那么这一轮降费会涉及哪些领域？又会产生哪些积极影响呢？麻辣姐为您逐一分析！

全年为企业和居民再减负3000亿元以上

这轮降费，实际上早就在路上了。

今年4月3日，国务院常务会议就确定，7月1日推出一系列降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负。这一批降费项目可真是不少，受益面也很广，麻辣姐先给您列举三个。

-第一是买车位的车主受益。车库、车位等不动产所有权登记收费标准，由每件550元降为80元。

第二是出境游的旅客受益。因私普通护照收费标准，由160元/本降为120元/本；往来港澳通行证收费标准，由80元/张降为60元/张。

第三是知识产权拥有者受益。受理商标续展注册费收费标准，由1000元降为500元，变更费收费标准由250元降为150元；可以申请减缴专利收费的企业范围，从应纳税所得额低于30万元扩大为低于100万元。

这个消息一出来，又是一石激起千层浪。不有网友留言：“我刚换完护照就降价了，早知道等等就好啦！”没关系，现在人们出国旅游、商务活动多，这次没赶上还有下次。

降幅最大的，是车库、车位等不动产所有权登记收费标准，从550元降到了80元，差不多只剩了个零头。可惜的是，麻辣姐家没有车库，小区里的车位也是租的，没机会缴这个“不动产所有权登记”费。

无论你的护照办还是不办，车位产权属于你还是不属于你，反正降费就在那里。

除了这些具体的事项，企业能享受到的降费项目还有很多。例如，降低移动网络流量和中小企业宽带资费；降低一般工商业平均电价；国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半；对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。

事业单位也有“红包”，至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省（区、市）在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。

据介绍，这一轮降费举措，主要瞄准企业日常性开支成本的减负，全年将为企业和群众减负3000亿元以上，将有力保障全年减税降费规模约2万亿元。

要使降成本效果落地，还应深化配套改革

自2015年底中央经济工作会议提出“三去一降一补”以来，“降成本”一直是供给侧结构性改革的关键词，减税降费则是“降成本”中的关键一招。

2016年6000亿元、2017年超过1万亿元、2018年约1.3万亿元、2019年约2万亿元……近年来，我国减税降费的规模不减、力度不减，有力推动了实体经济扩大盈利空间，积极进行转型升级。

前五月数据显示，我国固定资产投资同比增长5.6%，增速比1—4月份回落0.5个百分点，其中民间固定资产投资增速同比增长5.3%，增速低于全社会投资增速，也比1—4月份回落0.2个百分点。再看消费，今年以来，我国社会消费品零售总额增速分别为1-2月的8.2%、3月的8.7%、4月的7.2%、5月的8.6%，也出现了小幅波动。

“从前5月公布的经济数据看，中国经济保持了平稳运行。但是，由于外部环境的不确定性增加，使中国经济面临下行压力，这时扩大内需尤为重要。”民生银行首席研究员温彬说。“扩大内需，就要让消费发挥基础性作用，投资发挥关键性作用。7月1日这一轮降费落地后，市场主体的信心会增强，投资和消费的热情也会增加。”

“当前经济下行压力加大，企业盈利增速放缓，有必要进一步积极落实减税降费，放水养鱼。”恒大经济研究院首席经济学家任泽平说，降成本的主要目的在于激发微观市场主体活力，是供给侧改革的重要组成部分。当前我国企业面临的税费、社保、电力、能源、通信、土地、物流、融资等基础性成本依然偏高，需要在这些领域着力入手，把企业的负担减下来。

实际上，让降成本好政策不折不扣落地，绝不是下发通知就万事大吉，确实需要一套组合拳。

去年《政府工作报告》承诺一般工商业电价平均降低10%。可是有关监管部门暗访时发现，直到夏末还有相当一部分工商业企业根本没有获得感。

据介绍，一般工商业企业多是中小工商户，无法直接与电网交易，只能通过商场、园区、写字楼等转供电主体买电。全国转供电主体约有40万户，涉及的终端用户有3400多万户，当电网企业将电费退还给代缴费的转供电主体时，一些转供电主体却将红利截留。

针对这一情况，去年9月，国家市场监管总局果断出手，对广州王府井百货大楼、深圳会展中心有限责任公司、上海世纪联华超市、北京甘家口大厦等不执行国家电价政策的商家予以通报并行政处罚，对各地、各部门切实落实降电价政策发挥了震慑作用。

另一方面，要使降成本效果落地，还应深化配套改革。还以降电价为例，去年，为了确保一般工商业电价平均降低10%，国家发改委分四批出台了10大措施，包括推进区域电网和跨省跨区输电价格改革、临时性降低输配电价、降低电网企业增值税、扩大跨省跨区电力交易规模、降低重大水利工程建设基金、取消电网企业部分垄断性服务收费项目等，最终为实体经济降低用电成本约1000亿元。

“降成本,归根到底要通过改革解决。” 任泽平认为，对于电力、能源、通信等基础性成本较高的局面，有必要通过深化改革开放来解决，即放开市场准入，通过公平竞争降低成本。对于企业融资成本偏高的问题，则要积极推进金融供给侧改革，发展多层次资本市场，支持中小银行发展，通过利率市场化以及放开行业准入加以解决。

(责编：马昌、袁勃)