民营港口岚桥港谋划股改上市

记者日前从岚桥集团获悉，为进一步规范企业治理结构，引进战略投资者，打造国际化、现代化港口企业，岚桥集团正推动集团旗下的岚桥港改制上市。
据了解，岚桥港位于山东日照黄海海州湾北岸，是规划建设年通过能力3亿吨、50余个泊位的综合深水大港，于2009年6月正式对外运营，目前已经形成集港口装卸、仓储物流、国际贸易、船舶代理、外轮供应于一体的港口物流产业链。2018年实现吞吐量8000万吨，2019年力争突破1亿吨，已发展为我国最大的民营港口。
岚桥集团执行总裁姚伟新介绍，目前，岚桥集团已经成立了改制上市领导小组，制定了改制上市草案，建立“三会一层”，积极完善规章制度，进一步规范公司治理。同时，对岚桥港的资产进行了初步评估，与中国国际金融股份有限公司签订了财务顾问协议，与国际知名会计师事务所、律师事务所进行了接触和相互了解，基本确定了启动和做好岚桥港上市的时间表。
据介绍，位于山东日照的岚桥集团是一家以基础设施和能源产业为核心，拥有多个产业实体的现代化国际企业集团。其中，港口物流是岚桥集团重点发展的一大产业，并在全球范围内进行业务布局。
2015年，岚桥集团与澳大利亚北领地政府签订协议，获得澳大利亚达尔文港99年产权。达尔文港是澳大利亚北部最大的深水港和澳大利亚最大的邮轮母港，是距离亚洲及中国最近的澳大利亚港口，也是澳大利亚西北部石油、天然气、矿产品、集装箱、农牧产品输出的必经之路。
目前，岚桥集团正在巴拿马运河的大西洋端建设玛岛港，玛岛港背靠科隆自由贸易区，项目一期建设3个集装箱泊位，年设计通过能力为200万标准箱，建成后将成为中国连接南北美洲的核心枢纽港。
岚桥集团表示，岚桥港上市成功后，将迅速扩充企业实力，更快实现亚洲岚桥港、大洋洲达尔文港、美洲玛岛港三港互联互通。同时，壮大港口产业集群，进一步打造集港口、航运于一体的产业链，保障岚桥集团深度参与“一带一路”建设。(记者陈国峰)
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