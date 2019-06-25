2019夏季达沃斯聚焦领导力4.0 关注全球化新时代成功之道

2019年新领军者年会新闻发布会现场（申佳平 摄）

人民网北京6月25日电 （付长超 申佳平）今日，世界经济论坛在京举行2019年新领军者年会新闻发布会，宣布第十三届夏季达沃斯论坛将于7月1日至3日在大连举行，并公布了会议议程及主要参会嘉宾。

本届年会将围绕“领导力4.0：全球化新时代的成功之道” 这一主题展开探讨，激励与会领袖探寻新的战略模式，应对全球环境挑战、区域竞争、经济差距问题以及技术变革。会议将围绕实现技术领导力、保持经济领导力、提升负责任领导力、培育灵活行业领导力四大议题开展200多场会议和研讨会。届时，来自100多个国家的1900余名政、商、学、媒体界代表将参会。

世界经济论坛方面透露，在新领军者年会13年的发展历史上，本届年会的国际化特征最为明显：70%的参会者来自大中华区以外的地区。另外，超过120个国家的与会代表中，超过25%是女性。至少有来自世界各地130余位学界领袖参会。

本届年会期间，世界经济论坛还将发布一系列重要研究报告和声明，包括：十大新兴技术、2019年度技术先锋、2019年度青年科学家等。

国家发展和改革委员会国际合作司巡视员李斌表示，2019年是新中国成立70周年，也是中国与世界经济论坛合作40周年。经济全球化是不可逆转的时代潮流，中国将继续坚定支持全球化，与各方一道维护开放、包容的经济体系；全方位加强国际科技创新合作，把握技术革命新机遇，推动经济高质量发展。期待与会各方通过本届论坛充分交流分享前沿观点，更好把握全球化新时代的成功之道，为推进中国经济高质量发展和世界福祉增进提供强大动能。

大连市人民政府副市长靳国卫表示，今年是新中国成立70周年，也是大连实现全面振兴、全方位振兴的关键之年。本届年会在大连召开，不仅将向世界展示我国发展成就，分享中国经验，阐述中国方案，同时也将全面展现新时代大连的城市精神、组织能力和服务水准，进一步提升大连的国际知名度、美誉度和对外开放水平。大连将搭好平台载体、做好服务保障，确保把本次年会办成一届精彩难忘、圆满成功的国际盛会。

世界经济论坛大中华区首席代表艾德维认为，十三年来，新领军者年会已经发展成为领先的国际峰会，致力于推动各个地区、各个国家和各个行业下一代领袖之间的战略合作。今年大会将汇聚世界顶尖创新者，共同制定富有创意的解决方案和独具特色的合作关系，携手应对人类社会面临的共同挑战。

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