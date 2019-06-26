过了今天，新能源汽车补贴要变！有的车买一辆就“损失”近3万，你买车会更贵吗？

6月25日是2018年新能源汽车补贴政策与2019年新能源汽车补贴政策过渡期的最后一天。

也就是说，过了今天，新能源汽车的地方政府补贴将取消，而国家补贴标准也将降低50%以上。整体的补贴退坡幅度将超过50%。

补贴减少，对新能源车市场有什么影响？新能源车会涨价吗？

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“低补贴时代”来临

车企门店密集促销造势

在北京某新能源车的4S店，许女士一家利用双休日来看车。许女士目前开的是只有180公里续航里程的小型轿车，近期想置换一辆续航里程更高的SUV。

当得知补贴退坡的消息时，她便急切地要现场试驾。

北京消费者 许女士：我觉得能赶上补贴的末班车也行。我之前买的车也有补贴，补贴得还挺多，我觉得挺合适。

虽然担心补贴退坡后车价上涨，但一些消费者还是有着多方面的考虑。

丁先生在今年3月份拿到新能源车的购车指标后，一直处于观望中。

北京消费者丁先生：肯定着急啊，要不然现在也不至于来看车。

采访中，央视财经记者发现，在过渡期倒计时的最后几天，不少新能源汽车4S店都在进行密集造势。

北京一家某品牌新能源车4S店，门口的蓝色促销横幅写着“退坡涨价前最后一次厂家直销会”。而在店内的优惠活动也持续到6月25日。

某品牌新能源汽车北京门店销售经理胡宏涛：现在有一个促销活动是优惠2万元，6月25日之前要完成上牌。昨天，店里有11台左右的车集中上牌。



多家新能源车4S店的销售人员告诉记者，当前的促销和优惠都会在6月25日之前截止，而之后会调价多少还没有得到具体通知。

而一些车企也通过官网等各种渠道发出补贴退坡的通知，让消费者了解补贴减少即将带来的购车成本增加。

某品牌新能源汽车北京门店总经理李晓峰：目前400公里续航的车子，国补加地补有5万元，500公里续航是159800元起。但是，国地补退坡之后，补贴是在22500元左右，应该是要损失掉27500元。

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补贴少了

新能源车会涨价吗？

对一辆新能源车来说，补贴大幅减少，能达到2万多元。

那么，新能源车是否会集体涨价？对此，央视财经记者采访了几家新能源车企，他们对此的态度各不相同。

北汽新能源党委副书记连庆锋：有的产品可能是不变，有的产品有可能会有微调，有的产品里头甚至还会调低价格。

比亚迪汽车公关总监杨昭：6月25日之后，比亚迪全系的新能源汽车终端的指导价格保持不变。

威马汽车董事长沈晖：威马汽车根据用户的反馈和市场的不同需求，暂不调整产品的售价。



此次大幅度的补贴退坡，给新能源汽车的定价策略带来了挑战，如果涨价，会造成终端市场价格的震荡，如果不涨，车企和经销商就需要自行消化。如何在两者之间取得平衡？是诸多车企面临的难题。

北汽新能源党委副书记连庆锋：今年很特殊，一方面我觉得是补贴退坡带来成本的压力；但另一方面，更重要的，其实我们看到整个市场竞争的压力。

据业内人士介绍，补贴退坡后，新能源车企面临的压力一方面来自成本。但随着技术的快速进步，制造成本在下降，一定程度可以化解补贴的退坡。

拿占整车成本40%的动力电池为例，市场上主要应用的三元锂电池3年前每瓦时的成本是3块钱，而目前已经下降到1块2毛钱左右。

比亚迪汽车公关总监杨昭：动力电池成本下降的话，能够不断地减降低整车的生产成本。越往后，这块成本应该是越来越低，随着规模的增加、技术的普及，就会逐渐地降成本。

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专家：竞争进入下半场

未来新能源车实力为王

在车市集体遇冷之际，新能源车又在这个盛夏遭遇补贴退坡。面对新一轮的车市大洗牌，新能源车将靠什么站稳脚跟呢？

专家表示，随着补贴逐渐退去，我国新能源汽车将逐渐步入新的阶段，竞争将更为激烈。原来依靠政府补贴的企业和实力较弱的企业很难在更激烈的竞争中存活。

清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任 李显军：没有补贴，对于技术不行规模又不够的企业，它的成本下不来，价格也下不来，这部分企业最严重将面临淘汰。

专家表示，当前中国新能源汽车已经步入了2.0阶段，技术渐趋成熟，电池技术取得重大突破，续航里程突破500公里，能够与燃油车正面竞争。

然而，新能源汽车要在市场上真正立足，本质上还是要靠过硬的产品力和品牌力，以及规模生产下达到与燃油车竞争的成本优势。

中国汽车工业协会原常务副会长 董扬：地方对于车型的选择、厂家的限制不会再有了。本来北京补贴有地补，优先考虑北汽的产品，实际是对买车者的限制，会影响技术路线。总体利益来看，我们还是希望尽快过渡到产业成熟，不再需要补贴，技术路线多样化，产品的性能和成本、安全平衡。

当前的新能源汽车市场发展势头并不稳固。

中国汽车工业协会近期公布的5月销量数据显示，近年来，高速增长的新能源汽车已暂别高增长，进入了低速增长阶段，5月，国内新能源汽车销量10.4万辆，同比仅增1.8%。

清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任 李显军：今年销量是125万辆，到2020年的时候，销量会达到200万辆，这是一个循序渐进的过程。所以，新能源发展不仅仅是一个技术的问题，还是一个规模的问题。

财经短评：谁都要学着自己长大 新能源车补贴退坡了，与消费者一直存在的里程焦虑一样，估计现在，新能源车企开始有生存焦虑了。 但在市场经济中，补贴不是常态，只是为了引导一个产业发展的暂时措施，是为了扶上马送一程。如果因此产生依赖，则说明这家企业先天不足。 潮水退去，方能看到谁在游泳。同样，补贴退坡，才能验证企业的真正实力。市场经济没有铁饭碗，谁都要学着自己长大。 我们希望，补贴退坡后，新能源车企能更有生命力，而不是黯然离场。

(责编：李枫、袁勃)