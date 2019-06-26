原标题：美当局将对谷歌发起“更严”反垄断调查

据外媒报道，美国监管当局正准备对字母表公司旗下的谷歌发起反垄断调查，而谷歌的竞争对手准备出手协助监管部门调查。业界专家称，美方可能还会向处罚力度更大、已对谷歌开出超过90亿欧元反垄断罚单的欧盟寻求参照和合作。

据行业代表称，谷歌在新闻、旅游、在线购物等行业的竞争对手们正在准备相关的文件和数据，期待与美国司法部会面。在这些拟揭举谷歌的公司中，有许多公司一直抱怨科技巨头非法滥用自身的市场权力。批评谷歌的人士包括TripAdvisor公司和Yelp公司，它们指责这家搜索巨头不公平地偏袒自己的内容。新闻集团和其他出版商表示，谷歌和其他科技平台从内容创造者那里吸走了广告收入。所有这些公司都表示欢迎进一步针对谷歌的反垄断审查。

行业代表说，还有更多的公司没有公开批评谷歌，但私下里准备向美国当局提供他们认为可能不利于竞争的做法的信息。

联邦贸易委员会（FTC） 2012年的一份内部报告显示，在此前针对谷歌的调查中，私下作证是关键因素，当时微软等竞争对手向监管机构提供了有关谷歌商业行为的信息。

业内人士称，在经历了270次收购后，这家硅谷公司的影响力已经远不止是搜索引擎和社交媒体，现在还延伸到了人工智能、机器人和可再生能源。

2019年3月，谷歌接到欧盟最近一起罚单，罚款金额是17亿欧元。此前，谷歌已经收到了两张欧盟罚单。2017年6月，谷歌因被欧盟认定操纵购物搜索结果，将自有购物服务的呈现优先于竞争对手，从而被判24亿欧元罚款；第二次罚款则是在去年6月，谷歌被认定利用安卓系统的支配地位强制手机制造商捆绑安装谷歌产品，因而再次收到高达43亿欧元罚单。

欧盟委员会还对谷歌的这些做法做了明确的禁止，专家认为，这为美国司法部（DOJ）提供了先例。根据法律，美国当局还可以从国外收集证据。（记者 闫磊）

(责编：庄红韬、杨曦)