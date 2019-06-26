本报北京6月25日电 新华社25日播发评论员文章《用创新的钥匙开启未来——坚定必胜信心，应对风险挑战》，全文如下：

近一段时间，中国科技领域创新不断传出令人振奋的好消息：时速600公里的高速磁浮试验样车下线，首次固体运载火箭海上发射技术试验取得成功，中国以219台超级计算机第四次夺得全球超算500强榜单上榜数量第一，17家中国机构跻身《自然》杂志发布的“2019自然指数年度榜单”全球百强……

这些成绩的取得，殊为不易。每一次创新突破，既凝聚着广大科研人员的智慧与辛劳，也折射出在今日中国，创新精神日益昂扬，创新活力日益迸发，创新发展的生动实践正在开启更加美好的未来。

创新是引领发展的第一动力，也是我们应对风险挑战的坚实支撑。一段时间以来，美国一些人炮制出“强制技术转让”“盗窃知识产权”“中国技术有害”等错误论调，滥用国家安全名义打压中国企业，将科技问题政治化，企图遏制中国高科技发展，将中国限制在国际产业链的中低端。这些科技领域的霸凌行径，与时代潮流不符，与科学精神相悖，受到学界和业界的普遍反对。

面对打压，中国的科研人员和科技企业没有向强压低头，没有在困难面前气馁，而是挺直脊梁、奋发图强，激发出更加强劲的创新动力，把创新步伐迈得更稳健更坚实。中国人民有志气，中国创新很争气，回顾新中国成立70年来的创新之路，这一历史脉络分外清晰。

当年，面对西方国家等的严密封锁，我国科研人员艰苦创业，搞出了“两弹一星”；上世纪90年代，尽管美国在空间相关技术领域实施全面制裁，依然没有挡住中国成功研制出尖端的卫星和火箭；美国政府曾阻止英特尔向中国出售用于研制超级计算机的处理器，中国却成功推出了处理器完全自主的“神威·太湖之光”超级计算机……

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”中国创新，就是这么一路跋山涉水、闯关夺隘走过来的。美国《外交》双月刊发文感慨，美国政府很可能正在为建设一个技术上更独立、可能也更强大的中国铺平道路。《日本经济新闻》则评论说：封锁政策的结果反而是使中国半导体变强大。

自胜者强，自强者胜。实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，创新还是要靠自己。面对日益激烈的国际科技竞争，面对各种风险挑战，最需要的是科学理性的态度、奋发有为的行动。下定决心，坚定不移走自主创新之路，破解“缺芯少魂”之痛，夯实创新发展之基，把关键核心技术牢牢掌握在自己手中，我们就能始终立于不败之地，牢牢把握经济社会发展的主动权。

当今世界，经济全球化的历史大势不可阻挡，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，坚持开放合作、共同发展，顺应时代潮流，也符合科技创新内在规律。自主创新是开放环境下的创新，要聚四海之气、借八方之力。

近年来，中国始终坚持在合作中自主创新，在开放中贡献世界。中国北斗系统开通全球服务，中国空间站与各国科学家携手探索宇宙奥秘，中国企业与各国企业共同推进5G技术和产业的发展……当美国一些人大垒自我封闭之墙，不择手段打压别人的时候，中国用不拒众流的胸怀、实实在在的行动告诉世界：科技创新是全人类共同的事业，开放合作才有光明未来。创新永无止境，合作没有终点，在创新发展的时代进程中，中国将与世界继续携手共进，写下更加精彩的新篇章。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)