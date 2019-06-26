联动，为世界经济凝聚互动合力

“我们要在世界经济共振中实现联动发展。”在二十国集团领导人杭州峰会系列活动中，习近平主席提出建设联动型世界经济。当前，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升。如何进一步建设联动型世界经济、凝聚互动合力，成为国际社会面临的共同任务。

理念一以贯之

倡导联动增长

“一个强劲增长的世界经济来源于各国共同增长。”“努力形成各国增长相互促进、相得益彰的合作共赢格局”“推动联动增长，促进共同繁荣”……从俄罗斯圣彼得堡到阿根廷布宜诺斯艾利斯，习近平主席连续六次出席或主持二十国集团领导人峰会，推动实现各国联动发展是中方一以贯之的理念和主张。

二十国集团是国际经济合作主要论坛。二十国集团成员的人口占世界总人口2/3，国内生产总值占全球近90%，贸易额占全球近80%。中国主张，二十国集团成员块头大，对世界经济增长的责任也就更大，理应也能够有所作为。

杭州峰会发表了《二十国集团领导人杭州峰会公报》和28份具体成果文件，形成推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长的“杭州共识”，国际舆论普遍认为这是二十国集团历史上成果最为丰富的一届峰会。汉堡峰会以“塑造联动世界”为主题，与杭州峰会一脉相承。布宜诺斯艾利斯峰会以“为公平与可持续发展凝聚共识”为主题，把发展问题置于全球宏观政策协调的突出位置，支持基础设施互联互通建设，帮助发展中国家实现可持续发展，体现了杭州峰会共识。

阿根廷特雷斯德费布雷罗国立大学研究员贡萨洛·托尔迪尼表示，中国在二十国集团框架下提出共同构建合作共赢的全球伙伴关系，实现这一目标的关键在于，各国必须致力于相互合作的联动发展。

巴西智库瓦加斯基金会研究员夏华声认为，当前全球经济面临巨大不确定性。各国只有密切联动，才能实现共同发展。杭州峰会、汉堡峰会、布宜诺斯艾利斯峰会的相关议题彼此呼应，证明世界主要经济体越来越意识到联动发展的重要意义。

此次大阪峰会期间，习近平主席将出席金砖国家领导人非正式会晤、中俄印领导人非正式会晤、中非领导人小型会晤，就深化新兴市场和发展中国家合作、落实联合国2030年可持续发展议程等重大问题加强沟通协调，推动务实合作。

密切互联互通

实现互利共赢

今年5月，印尼雅加达至万隆高速铁路（雅万高铁）瓦利尼隧道正式贯通。该隧道是雅万高铁首条贯通的隧道，标志着雅万高铁建设取得阶段性重要进展。当地民众伊姆兰盼着雅万高铁早日建成：“从全程长达3个多小时的窄轨列车，到全程仅需40分钟的高铁，这将是何其美妙的旅程！”

“我们决心推动包容和联动式发展，让二十国集团合作成果惠及全球。”推动联动发展，力促国际合作，展现了中国兼济天下、推动构建人类命运共同体的胸怀。杭州峰会期间发起《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》，制定创业行动计划，发起《全球基础设施互联互通联盟倡议》，决定在粮食安全、包容性商业等领域深化合作。中国主张加强可持续发展政策协调，推动构建全球互联互通伙伴关系，发展高质量的基础设施建设，这对各国发展经济具有重要的拉动效应。这些行动计划和务实成果，将着力减少全球发展不平等、不平衡问题，为发展中国家人民带来实实在在的好处，为实现联合国2030年可持续发展目标作出重要努力，为全人类共同发展贡献力量。

欧盟智库欧亚中心主席皮耶特·斯蒂勒说，互联互通对世界经济发展具有基础性作用。共建“一带一路”是促进各国联动发展的生动范例，受到国际社会热烈欢迎。

近日，大阪峰会前最后一次二十国集团财长和央行行长会议达成的成果之一即是保持政策协调，维护全球经济金融稳定，另一重要成果就是要坚持发展导向，制定高质量基础设施投资原则。会议核准《二十国集团高质量基础设施投资原则》，反映了中方一贯倡导的“共商共建共享”“互联互通”等重要理念，是对杭州峰会有关共识的深化和延续，也为今后各方促进高质量基础设施投资提供了有用参考。

夏华声认为，共建“一带一路”让沿线国家和地区实现区域联动发展，实现互利共赢，是构建人类命运共同体的重要实践。

加强政策协调

共同应对挑战

近日，第十次中英经济财金对话在伦敦举行。当天，沪伦通启动仪式在伦敦证券交易所举行。自首次经济财金对话以来，中英双方加强战略对接和务实合作，取得丰硕成果。

经济全球化是不可逆转的时代潮流。同舟共济、合作共赢的伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富，也是各国共同应对全球性挑战的必然选择。中方愿与各方一道，坚持伙伴精神，加强政策协调，共同应对全球挑战，谋求共同发展，打造人类命运共同体。

加强政策规则的联动，一方面通过宏观经济政策协调放大正面外溢效应，减少负面外部影响，另一方面倡导交流互鉴，解决制度、政策、标准不对称问题。习近平主席指出：“加强政策协调，既是世界经济增长的客观需要，也是主要经济体理应担负的责任。发达经济体在采取货币和财政政策时，应该更加关注并努力减少对新兴市场国家和发展中国家的冲击。”托尔迪尼表示，中国提出的主张，“让我们思考如何推动建立政策协调机制，加强各领域务实合作”。

发起设立“一带一路”海关信息交换和共享平台；与“一带一路”银行间常态化合作机制成员深入推动绿色金融合作……在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国与“一带一路”沿线国家达成众多合作成果，为宏观政策层面上加强各国联动协调、促进共同繁荣作出切实贡献。

印度国防研究与分析研究所研究员辛格表示，经济全球化要求国家之间加强沟通，共建“一带一路”有助于加强各国政策协调，促进合作共赢。

俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫表示，面对日益增多的全球性挑战，只有各国联动迎接挑战才能解决问题。习近平主席关于建设联动型世界经济的主张，将有力推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 03 版）

(责编：庄红韬、杨曦)