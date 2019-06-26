G20大阪峰会期待中国方案

6月28日至29日，G20领导人第十四次峰会将在日本大阪举行。中国国家主席习近平将出席峰会四个阶段全体会议，参加关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题的讨论。

《日本经济新闻》称，这将是2013年就任中国国家主席后，习近平首次到访日本。据日媒报道，日中两国领导人预计将在27日举行双边会晤，日方希望通过会谈确保两国关系保持继续改善的良好势头。

在接受本报记者采访时，多名日本华侨华人不约而同地表达了对于习近平主席到访的热切期待。

全日本华侨华人联合会会长刘洪友表示，习近平主席出席大阪峰会，将推动全球政治、经济发展步入有序轨道，也将推动中日两国关系进一步发展，这将让在日华侨华人真正感受到中国的强大、责任和智慧，使他们提振信心，拥抱更多发展机遇。

“我们生活在日本中部地区的华侨华人热烈欢迎习近平主席访问日本并出席大阪峰会。”日本名古屋华助中心主任郑兴介绍，部分名古屋的华侨华人将赴大阪参加欢迎活动，名古屋华助中心也将在6月30日举行庆祝新中国成立70周年亲情敬老活动，推动两国民众友好往来。

日本神户中华同文学校校长张述洲表示：“我们相信，习近平主席不仅将为我们华侨华人带来祖（籍）国的关怀，也将播撒希望的种子，描绘中日友好的画卷。”

据悉，在大阪峰会上，习近平主席将深入阐释对世界经济形势的看法主张，致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方，把握好世界经济的大方向。除了G20成员之外，此次峰会还有荷兰、新加坡、西班牙、越南、泰国、埃及、智利、塞尔加尔等8个国家和联合国、国际货币基金组织、世界银行等9个国际机构应邀与会。

中方二十国集团（G20）事务协调人、外交部部长助理张军日前表示，我们愿与各方一道，坚定维护多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序，维护国际公平正义。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员李巍在接受本报采访时认为，本次大阪峰会的一个重要主题是继续维护全球多边贸易机制，期待中国的建设性方案。

日本亚洲通讯社社长徐静波对本报记者称，期待习近平主席在大阪峰会的演讲中提出“中国方案”，“相信这一定会成为各国的共同心声以及此次峰会的主旋律”。

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