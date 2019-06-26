原标题：交通基础设施建设保持高位运行态势

在6月25日举行的国新办新闻发布会上，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕表示，今年以来，交通运输经济平稳运行，主要指标保持在合理区间，行业结构持续优化，主要经济工作取得积极进展，对经济社会发展支持保障能力进一步增强。

“今年以来，交通运输部大力促进交通有效投资，通过提前下达车购税资金、积极争取收费公路专项债额度、加快项目审批等措施，确保交通固定资产投资高位运行。”吴春耕介绍说，1月份至5月份，交通固定资产投资保持较快增长，完成投资10138亿元，同比增长7.3%，较去年全年加快6.6个百分点。其中，公路水路完成投资7537亿元；铁路完成投资2244亿元，同比增长12.6%；民航建设完成投资357亿元，同比增长39.5%。

货运量也保持着较快增长。5月份，运输结构调整取得积极进展，铁路货运量同比增速高于公路货运量增速1个百分点左右。1月份至5月份，完成营业性货运量199.9亿吨，同比增长6.0%。完成快递业务量223.0亿件，同比增长24.9%。

与此同时，客运结构持续优化。5月份，完成营业性客运量14.5亿人。其中，铁路、民航客运量增长较快，分别增长14.8%和8.7%。1月份至5月份，高速公路私家车流量保持增长，达33.2亿辆、同比增长8.0%。城市公共交通客运结构也持续优化。

此外，交通运输部加快推进取消高速公路省界收费站、提高综合交通网络效率、降低物流成本、建制村通硬化路通客车等重点任务，并取得积极成效。

道路通，百业兴。“这些年，我国交通基础设施建设保持高位运行态势。”吴春耕介绍说，一大批超级工程建成或在建。今年以来，基础设施建设继续保持平稳发展态势。

一方面，京津冀地区重要项目进展较顺利。比如，连接北京新机场的大兴机场高速公路和大兴机场北线高速公路中段已基本建成。

另一方面，粤港澳大湾区标志性工程进展顺利。4月份，世界上最大跨径的钢箱梁悬索桥——广东虎门二桥建成通车；深圳至中山通道工程也在如火如荼地开展实施。长江中下游地区多座大桥也将于今年年底通车。此外，东部沿海地区早期建成的高速公路也在陆续进行改扩建，局部路网加密和优化工作正在进行中。

吴春耕说，公路交通网络的逐步完善和一些重大工程的持续建设，为服务国家重大战略的实施、重大活动的开展，以及经济社会发展和老百姓的出行，提供了坚实的基础。

经济强国必然是海洋强国、航运强国。发布会上，交通运输部发布的《2018年中国船员发展报告》白皮书显示，截至2018年底，我国共有注册船员157.5万人，同比增长6.2%，其中女性船员23.9万人，占船员总数的15.2%。

“因船上工作艰苦性及劳动强度大，航海领域，特别是远洋船员，长期以来都被认为不太适合女性。新中国成立后，一直在积极探索和推动女性从事船员工作。”交通运输部海事局局长曹德胜说，目前我国航海院校、航海专业已打破了过去只招收男生的惯例。

曹德胜表示，6月25日是第九个“世界海员日”，在我国还是内河船舶船员的节日。今年“世界海员日”主题为“船上工作性别平等”，旨在让社会公众认识和肯定海员对世界经济发展和人类社会进步作出的重要贡献，强调女性在海事领域特别是从事海员职业的重要性和价值。（经济日报·中国经济网记者 吉蕾蕾）

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