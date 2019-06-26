两部门发文明确：收取企业中奖性质“网络红包”需缴税

原标题：收取企业中奖性质“网络红包”需缴税

6月25日，财政部、国家税务总局发布《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》（以下简称《公告》），将部分原按“其他所得”征税的项目调整为按照“偶然所得”项目征税，纳税人的税负保持不变。《公告》还明确，企业发放的“网络红包”按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

据悉，《公告》将部分原按“其他所得”征税的项目调整为按照“偶然所得”项目征税。原按“其他所得”项目征税的部分收入具有一定的偶然性质，《公告》将其调整为按照“偶然所得”项目征税，偶然所得适用税率为20%，与原“其他所得”税率相同，纳税人的税负保持不变。

调整为按照“偶然所得”项目征税的具体收入包括：个人为单位或他人提供担保获得报酬；受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠收入；企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品（包括“网络红包”），以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。

近年来，不少企业通过发放“网络红包”开展促销业务，“网络红包”成为一种常见的营销方式。“网络红包”既包括现金红包，也包括各类消费券、代金券、抵用券、优惠券等非现金红包。

按照2011年财政部、国家税务总局发布的《关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》规定，企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品，以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，个人取得的礼品收入，应征收个人所得税；企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品（产品）和提供服务等情形，不征收个人所得税。《公告》未改变上述文件关于礼品的征免税规定。

财政部税政司、税务总局所得税司有关负责人表示，从性质上看，企业发放的“网络红包”，也属于《公告》所指礼品的一种形式，为进一步明确和细化政策操作口径，便于征纳双方执行，《公告》明确礼品的范围包括“网络红包”，“网络红包”的征免税政策按照《公告》规定的礼品税收政策执行，即：企业发放的具有中奖性质的“网络红包”，获奖个人应缴纳个人所得税，但具有销售折扣或折让性质的“网络红包”，不征收个人所得税。

需要说明的是，《公告》所指“网络红包”，仅包括企业向个人发放的“网络红包”，不包括亲戚朋友之间互相赠送的“网络红包”。（记者 曾金华）

(责编：庄红韬、杨曦)