多地2019年退休人员基本养老金调整方案出炉

原标题：您的养老金要涨了

进入6月份，已有北京、广东、湖南、宁夏等多地陆续公布2019年退休人员基本养老金调整方案。养老金调整后能拿到多少钱，哪些群体能得到政策倾斜，各地调整办法是否一致……这些是退休人员普遍关心的问题——

6月17日，广东省人力资源和社会保障厅发布通知，确定从今年1月1日起增加广东省企业和机关事业单位退休人员养老金，预计惠及全省600多万名退休人员。据经济日报记者不完全统计，进入6月份，已有北京、广东、湖南、宁夏等多地陆续公布2019年退休人员基本养老金调整方案，这标志着今年各地退休职工养老金的调整工作已进入了实质性操作阶段。

多地调整金额增幅略高于去年

养老金调整后能拿到多少钱，是退休人员普遍关心的问题。此前，人社部和财政部印发《关于2019年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2019年1月1日起，为2018年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右。这是我国自2005年以来连续第15年调整企业退休人员基本养老金，也是继2016年以来连续第四年同步统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。

那么，各地调整办法是否一致？人社部有关负责人说，由于各地经济发展水平、退休人员基本情况等不尽一致，地区之间的具体调整办法会存在一定差异。各地需要按照国家统一要求，结合地方实际，兼顾企业与机关事业单位退休人员，合理确定具体标准，在充分研究论证的基础上制定。

比如，北京市人力资源和社会保障局发布的调整方案显示，养老金按照5%左右的增幅进行调整后，人均增加220元左右，较去年略有增加；湖南省公布的退休人员养老金调整方案显示，养老金调整后，人均月增加金额为140元左右，比2018年的月人均增加134元，调整金额略有增加；宁夏决定从2019年1月1日起调整全区企业和机关事业单位退休人员基本养老金，其中企业提高比例为5.5％，机关事业单位提高比例为4%，预计全区共有63.67万人受益。

对高龄退休人员等群体倾斜

记者从地方人社系统了解到，今年各地退休人员养老金调整方案普遍采取定额调整、挂钩调整和倾斜调整“三结合”的办法。其中，定额调整指同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，体现社会公平；挂钩调整指增加的养老金与个人缴费年限、养老金水平挂钩，体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员等群体予以照顾。

以广东省为例，定额调整体现为每人每月增发60元，企业和机关事业单位执行同样标准，以体现公平原则。挂钩调整采取与本人调整前基本养老金水平和累计缴费年限挂钩的方式，每人每月按照本人调整前基本养老金月标准的2.2%增发；缴费年限（含视同缴费年限）每满1年养老金月标准增加1元，在此基础上，超过15年的缴费年限，每满1年养老金月标准再增加1元。倾斜调整则体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和企业军转干部等群体予以照顾。

有关专家表示，“5%左右”的调整水平，指的是企业和机关事业单位全部退休人员待遇调整的总体人均水平，并不是企业和机关事业单位退休人员分别以各自人均养老金水平为基数，都按照5%的比例调整。

由于缴费年限和养老金水平不同等原因，每个人实际增加的养老金标准是不同的，对应到占个人养老金的比例也是不同。具体到每一位退休人员能拿到多少养老金，要根据其参保缴费情况确定，一般来说，在职时缴费年限长、缴费工资水平较高的人员，增加的基本养老金绝对额也会相对较高。

以一位来自湖南花垣的81岁的企业退休人员为例，2018年，老人每月领取的养老金为3000元，今年调整后，老人可以领到50元的定额调整金，其缴费年限为30年，可以领到挂钩调整金为3元×30=90元，以及高龄退休人员倾斜调整部分30元、艰苦边远地区退休人员倾斜调整部分5元，那么，老人从2019年1月1日起，每个月增加的金额为175元，增加幅度为5.8%，可以领取的养老金为3175元。

社保降费不降待遇

在养老金调待工作逐步落地的同时，社保降费红利也进入密集兑现期。从今年5月1日起，30个省份将企业和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例统一降至16%；浙江、广东两省将机关事业单位养老保险缴费比例降至16%。记者注意到，目前已有多地出台地方社保降费方案，包括天津、河南、四川、湖南、黑龙江、河北等地。

记者从地方人社系统获悉，从5月1日起，黑龙江省城镇企业职工和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%统一调整为16%，据测算，今年5月份至12月份，企业将减负43亿元；北京市人社局测算，从今年5月1日起执行至年底，预计降低养老保险费率将为当地企业减负约198亿元。

不过，也有参保人担心，降费在为企业带来利好的同时，会影响到养老金正常足额发放。对此，人社部有关负责人表示，社保降费的前提条件是必须要保证养老金按时足额发放。没有这个前提，降费就无从谈起。未来，我国在确保养老金按时足额发放的同时，还会随着经济社会的发展继续提高企业退休人员养老金水平，使广大退休人员能够分享经济社会发展的成果。

今年我国将继续提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例，今年中央调剂比例提高到3.5%，预计全年中央调剂基金规模将达到6000多亿元，有望进一步缓解部分省份的基金收支压力。

调整后的养老金何时能够发放到参保人手中？从时间进度上，各地要结合本地区实际，制定具体实施方案，报送人力资源和社会保障部、财政部。人力资源和社会保障部、财政部对地方具体实施方案进行审批后，由各地组织实施，尽快将增加的养老金发放到退休人员手中。人社部有关负责人表示，各地发放到位时间可能不尽相同，但对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放，都将从2019年1月1日起补发。

目前，我国已实现企业退休人员养老金“十五连增”。人社部有关负责人表示，按照社会保险法的要求，有关部门正在抓紧研究建立兼顾企业和机关事业单位退休人员的基本养老金合理调整机制，以实现各类退休人员待遇调整机制的统一。（经济日报·中国经济网记者 韩秉志）

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