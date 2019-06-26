光明论坛：斗而不破 竞合而行

原标题：斗而不破竞合而行

“美国人心里明白，其实是不可能遏制住中国崛起的。”近日，一位来访的美国现任资深外交官私下对笔者说道。这多少折射了一部分美国精英就当下特朗普政府对华政策及中国未来发展的真实想法。

从目前的各项数据看，中美经贸摩擦对中国经济发展的影响有限，对中国社会心理的冲击却不小。特朗普对华施压彻底撕掉了美国虚伪的面具，给不少人上了一堂课。长期以来，多数国人脑海中的美国形象，都被民主、自由、开放、规则等正面词语所占据，而现在，这些“正”面形象荡然无存。事实上，全面洞察美国历史后会发现，那些“正”面形象只是美国的一面，“负”面却被多数中国人有意无意地忽略了。

美国的对外政策具有“善恶并生”的双向症，滥用军力、威慑他国、监听世界、制衡各方的“恶”的一面经常展现出来。美国建国以来，90%的时间与对外战争相伴，或发动、或参与、或卷入与他国的武力冲突。美国曾是反法西斯主义的领导国，但也是全球多数军事冲突的策源国；美国还常打着“民主自由人权”的幌子，在欧洲、中东、东南亚、南亚巧当“离岸平衡者”，挑动地区是非。对此，世界舆论往往被美国“民主化”口号与对外宣传政策迷惑得过多，而对其“恶”本质的揭批过少。

美国的国际影响自带“稳乱交错”的双轨力，既有全球经济、贸易、金融体系的规则塑造力，也有导致全球危机、治理赤字、国际失序的破坏力。每10年左右，美国便爆发一场金融危机，导致国际体系的紊乱；美国GDP全球第一，是全球经济的稳定锚，而美国债务也是全球第一，消费主导、负债运营的美国经济常引起全球经济严重失衡；美国创新能力全球最强，但“唯我独尊”霸主心态不能容忍他国超越。对此，国际社会往往羡慕美国的先进与发达，而常常忽视其背后不平等制度的乱源以及国际体系改革的必要性。

美国的综合国力体现“强弱同生”的双重性，美国既是全球经济、金融、军事实力最强大的国家，也是安全感最差、焦虑感最重、脆弱性最强的全球大国。美国军费长期全球第一，几近全球其他国家军费的总和，而美国却也是最担心恐怖主义袭击、全球敌人最多的国家。美军、美元与美国价值观支撑着美国霸权，却处在空前的衰退期。对此，人们往往聚焦对现存美国强势的应对，却对美国衰落的长期趋势准备不足。

综合审视美国可知，中美经贸摩擦正在让世界尤其是中国人的美国观更成熟。对美国，我们既要善于学习、合作，如美国有约49%年轻人对中国存有好感，美国商界多数都希望取消关税，美国数个州通过对外友好的相关法案等等。相反，对待“坏、恶、乱、弱”面的美国，如“类麦卡锡主义”之风在华盛顿蔓延、在对华经贸谈判漫天要价、一些美国媒体拼命歪曲对华报道等，中国要敢于批判、斗争。

客观认识美国社会、对外政策、国际影响、综合国力的双面性，便知当前美国联邦政府压制中国发展、试图遏制中国高科技发展，不仅是国内民意与文化惯性的历史延续，也具有美国维系全球霸权的行为本质。国人当前要做的，是调整心态，直面压制，斗合兼备，并从历史中寻求更多借鉴。

当前的中国具有足以捍卫主权安全的军事实力以及在制造业领先于全球的工业实力。中国既要对与美博弈的未来充满信心，也有必要防范过度对抗、过度妥协两类历史教训在中国重演。美国对华政策并不是铁板一块，这决定了中国反击也需要有所区分。更重要的是，美国联邦政府对华压制不能完全代表所有的州政府，也不能代表全体美国人，更不是中美关系的全部，这决定了中国对美互动的方式也需要更加精细化。

应对“双面美国”，历史经验与现实状况提醒我们，一方面须调适社会心理，适应当前中美关系“竞争大于合作”的新常态，不必谈“美”色变；另一方面也要保持对美博弈的战略耐心与毅力，“斗而不破”“竞合并行”。面对外部压力，中国社会已形成“关键是做好自己的事情”这一共识。从党的十八届三中全会决定到党的十九大报告，中国对未来的发展有自己的路线图与时间表。因此，中国社会要坚持不折腾，不气馁，不骄傲，不浮躁，不能因过度回击而打乱自身的发展节奏。

我们应排除外界干扰，继续把工作聚焦在如何认真落实执行中央既定的全面深化改革的方针政策上来，继续大力推行简政放权、推进改革开放。在改革开放浪潮中奋勇搏击的一代代企业家，应有更强的定力与更大的智慧，带领企业闯过这波风浪，继续在科技创新与精细管理上下功夫，以优质的产品与服务赢取机遇的垂青。对于国人来说，则有必要振奋精神，保持信心，在持续学习、共同奋进中一同托举我们的复兴梦想。

（作者：王文，系中国人民大学重阳金融研究院执行院长）

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