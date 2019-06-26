原标题：短视频带货质量谁来保障？

眼看着视频里的“吃货”主播大快朵颐、女主播貌美如花，心里痒痒的用户只需点开视频下方的链接即可“一键购买”……近来，各短视频平台纷纷接入商城功能，让消费者们看视频、买产品“一气呵成”。然而，随着短视频带货越来越火爆，其产品服务质量问题开始暴露，不少网友抱怨：“看了心动，买了心痛。”

“气炸了！”一次跟随抖音播主购物的经历让网友陌辞气愤不已。陌辞是一名汉服爱好者，在抖音上关注了不少制作和销售古风饰品的主播。近日，在看了一位主播的视频后，陌辞对视频中的首饰很是喜欢，便从对方那里购买了一个首饰福袋，并且加价选择了自己喜欢的颜色。

“可是货发过来就不对劲了，完全不是我选的那个颜色。”陌辞与主播交涉希望能够退货，可对方不仅不承认颜色不对，还把陌辞的微信、抖音双双拉黑。“我看她那么多粉丝，应该有信誉保障，谁知道就是个坑。”

北京一位从事社交电商的商家老杜向笔者介绍说，现在在短视频平台上，不少带货主播很注意形象包装。“朴实的农民大爷、一脸真诚的大男孩，再加上可观的播放关注量，很容易让人放下戒心，但其销售的产品并没有可靠的保障。”

笔者试用了多款短视频APP发现，过去，消费者在网购中最依赖的参考信息——买家评价并未在新的短视频购物方式中发挥太大作用。在短视频APP抖音上，销售商品页面中并无评价信息，有的只是鲜有人问津的晒单栏。笔者随机点开几个晒单视频，看到的却是烂掉的荔枝、没有油的流油鸭蛋以及未成熟的青芒果。而在另一家短视频APP快手上，某合作电商甚至连晒单栏都没有。

在老杜看来，抖音、快手等APP上所谓的短视频带货，实际上还是广告生意。抖音放心购平台的多位商家也向笔者表示，如果在店铺想获得高流量，只能靠买广告。

对于短视频购物带来的消费问题，中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江提示，消费者通过抖音、快手这些直播平台购买商品，建议首先查看对方的公示信息，查看其是否有营业执照，否则自身权益受损后，很难依法维权。此外，消费者还应保存好商家承诺、支付凭证等消费凭证，遇到问题及时与商家协商解决。如果协商不成，可以向消协或市场监管部门投诉。

此外，平台方也应该负起自己的责任。“只要其在平台内开设店铺，从事销售商品或服务的经营活动，就应该按照消费者权益保护法和电子商务法履行电商平台的责任义务。”陈音江表示，“如果平台不能提供销售者的真实名称、地址和有效联系方式，消费者也可以向平台要求赔偿。”（实习生黄一帆）

(责编：庄红韬、杨曦)