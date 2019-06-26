原标题：倒闭潮下的无人零售出路在哪儿

扫码进店、选购商品、自动买单、验单离店，四个步骤即可完成购物。日前，记者在乌鲁木齐一个无人超市体验了自助购物。据介绍，无人超市设置了全智能商品感应识别和智能防盗识别系统。

虽然方便快捷，但记者发现前来购物的人并不多。“感觉仅仅是一个智能系统的体验吧，并没有什么购物的乐趣。”前来购物的石先生表示。无人超市就是无营业员或者以极少的营业员运营的超市，顾客在超市中挑选、购物、付款完全自主或自动完成。当顾客付款完毕后，系统能自动识别，将大门打开，如果未完成支付拿着商品，将不能通过验单，警报就会自动响起，而且大门不会自动打开。

据了解，无人零售兴起于2017年，但仅仅两年的时间，被贴上神话标签的无人超市，一夜之间跌落神坛。特别是进入2019年后，先是无人货架接连倒闭，之后是无人超市先后倒闭。在经历了市场的野蛮生长后，无人新零售业开始进一步洗牌，但无人零售商业模式的摸索还在继续。

无人便利店品牌纷纷倒下

今年4月，广州新河浦路的无人零售店——爱士多（i-store）突然关门，货物被清走。经证实，爱士多在广州的门店数量，从最多开到9家，至2019年3月底收缩到3家。

进入2019年，无人超市、无人零售开始退烧。有媒体报道，越来越多的无人零售店开始退场。并称“中国的无人便利店热潮来得快去得也快”，“被视为零售业未来的无人店如今纷纷关门”。

时至今日，从事无人零售推广的张明理感觉被打了一个闷棍，“按其发展的趋势，应该没那么快没落的呀！”

的确，让张明理没有想到的是，无人零售跌落得如此之快。他对此历历在目，2017年被称为无人零售的元年，当年6月份缤果盒子落地上海，“无人超市”似乎一夜之间成为了市场追逐的“新风口”，小麦铺便利店、小e微店、怡食盒子、24爱购、F5未来商店、Easy Go、Take Go等一批无人零售企业像雨后春笋般涌现。根据艾瑞咨询数据显示，截至2017年底，全国无人零售货架累计落地2.5万个，无人便利店累计落地200家，无人零售市场累计融资超40亿元人民币。

在资本涌入无人超市这个行业后，产品形态也发生着变化。从阿里的第一家无人超市淘咖啡，到购物、结算全自动化的无人超市，再到驻扎在写字楼、地铁站角落的无人货架。

然而，从2018年开始，大量无人零售企业像触及了多米诺骨牌一样纷纷倒下，倒闭、裁员、融资受阻、撤点等一系列消息不断传出。2018年年初，无人货架领域的头部公司之一、于2017年6月成立的猩便利，在先后获得1亿元天使轮融资和3.8亿元A1轮融资后，突然被爆出大量裁员，引起行业震动。

2018年2月份，成都的无人货架项目“GOGO小超”因扩张过快，以及投放策略出了问题，被曝停运，从开业到停运仅有4个月的时间，该项目也成为西南地区首个倒闭的无人货架项目。与此同时，GOGO小超的运营企业成都小芒果科技有限公司运营的“GOGO无人超市”项目，也陷入暂停营业状态。

新的商业模式难合用户习惯

“眼下，无人超市的倒闭潮还在继续发酵。”在张明理看来，无人零售业倒得如此之快，和资本的追逐、扩张息息相关。“刚兴起时，各路资本都认为这是一个很好的风口，在各路资本的追逐之下，每家无人零售企业都抛出了动辄数以千计的开店计划，纷纷快速开店、跑马圈地。”

“超市发展至今，是一个渐进的过程，说到底是商业模式转变的过程，无人超市一味地放大电子支付的便捷，忽视了购物的乐趣。把本就有温度的服务，变成与机器的冰冷交互，让顾客少了服务的体验与享受。”长期从事超市行业的张勇标告诉记者。

在张勇标看来，在无人零售“风口”时，行业内很多人也在浑水摸鱼，并不是认真地经营。“很多无人零售企业一开始就是奔着投资去的，没有思考过如何持续盈利赚钱，而是想把声势搞起来然后套现跑路。”因而，刚开始消费者出于好奇心进行消费，后期还是习惯性在传统便利店消费，人流量不足加之资本冷却，最终出现目前状况。

“我们对比了一下，无人超市中的商品不比普通超市便宜，有些产品甚至更贵。在商品数量方面，永远少于传统的超市。”乌鲁木齐市民刘女士说。

张明理告诉记者，目前无人便利店没有实现完全无人化操作，只节省了销售人员和收银员的成本，相反，它必须支付更高的价格来维护无人设备系统。“店面租金、物联网、人工智能、无感支付等成本一点也不少。”

中国连锁经营协会会长裴亮说，零售行业追求的是平均销售一件商品所需成本的最低化。所以新零售模式是否成立，最关键的是有没有降低成本。

此外，无人便利店相对较小，导致物流配送的效率不高，补货不及时、缺货与商品积压现象并存，很难满足消费者的需求，无法给用户提供持续而优质的服务体验，复购率不高。

从疯狂到理性

自2017年以无人零售为代表的无人商业崛起后，各类以“无人”为代表形式的新商业形态在全国遍地开花，这也让“无人”彻底走到了市场的前沿。在经历了市场的野蛮生长后，“无人”领域似乎走到了“拐点”，但在张明理看来，零售业的发展趋势应该没有改变。

据了解，无人零售的模式基于空间载体上建立人与消费的链接，它的优势是缩短了消费时间和增加了便捷性，本质上没能颠覆和发生革命。业界认为，基于这种模式上的商业操作也不是无利可图，于是对于消费者来说购买体验就变得相当重要。

零售专家分析称，无人零售只是众多商业形态的一种模式。其发展必然要经过市场实际的验证。无人零售本质上是先进互联网技术与现代消费习惯的一次磨合。无人便利店遭遇的窘境，其核心不是“无人”，而是“便利”和“产品”，但目前的无人便利店和普通便利店相比，只是少了店员，其他方面并没有改变。

Easy Go未来便利店联合创始人王牧牧在接受媒体采访时表示，过去的一年里大约有一半的无人便利店品牌倒下，无人便利店已经过了跑马圈地、大肆开店的时代，经过洗牌后的无人便利店行业会专注精细化运营，提升选品、选址等零售基本功。

罗森中国董事副总裁张晟认为，无人便利店不是下一个风口，而是下N个风口，但如果便利店不从现在就开始探索、实验，取得经验，对现有的技术加以改善与进化，那么无人便利店的普及永远无法实现。

业内人士指出，任何技术革新还是需要回归商业本质：是否降低成本，是否增加销售，而从目前行业内的解决方案来看，都无法做到。对顾客来说，除了好奇，也很少会因为无人技术而光顾无人店，也就是说，用户体验方面并没有得到提升。因此，无人零售发展的方向还应该强化服务，随着技术的成熟，低成本的无人化方案会变得更加可行。无人店的宗旨应该变为服务无处不在，通过智能客服、视频行为分析等方式，给顾客提供更舒适的购物环境。（记者 吴铎思）

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