原标题：【产经观察】无人零售为何叫好不叫座?

前两年火热一时的无人零售，而今部分企业的一些项目发展状况并不理想。有的无人便利店已经关门大吉，有的无人超市虽然没有收银员，但指导消费者选购及买单的人员数量，并不比传统零售的收银员少。

这一点让很多人感到疑惑，无人超市省却了相当一部分人力成本，为何在实际商业运营中，部分项目陷入叫好不叫座的情况？

事实上，必须要承认的是——无人零售，并非有了移动支付才出现，而是早已有之。遍布某些人口稠密的发达国家和地区的无人售货机，就是一种无人零售模式。只不过，移动支付的崛起，使得无人售货机不再需要找零，进一步省却了现金支付带来的维护成本，而把无人售货机放大成便利店，就成了“移动支付+无人店面”的无人零售新模式。

这样的模式究竟算不算创新，仁者见仁。但一个关键问题不容忽视，发达国家和地区先行出现的无人售货机，背后有孕育这一商业模式的相应经济和社会环境。

以拥有500万个自动售货机、年销售额超过600亿美元的日本为例，当地人力成本和房屋租金成本高昂，使得零售业更愿意以自动售货机模式进行经营。与日本零售业外部市场环境类似的是香港，同样是人力和房租成本较高，从2006年到2015年，香港总计进口了10100个自动售货机，其中四分之三来自日本。而零售业面临同样问题的新加坡，传统零售业也开始向自动售货机转型。

毕竟，这些地方就业人口结构的变化，已经让零售业面临招工难的问题，特别是便利店。通常而言，便利店用工多以时薪结算，存在一定的兼职用工，不仅薪资不多，职业晋升空间同样有限。并且，简单重复性的收银、记账、搬运、补货等工作，在高学历、高技能人才占比较高的社会中，也很难吸引年轻人。

相比之下，在移动支付崛起之前，我国的自动售货机零售模式就一直未能被普及，未能被消费者广泛接受，在实际运营中难敌遍布城乡大街小巷的各类小卖部便利店，这是因为，孕育自动售货机模式的相应外部市场环境依然未能形成。即便移动支付出现，这样的外部市场环境也未发生根本性变化。要知道，小卖部和便利店，依然吸引着大量就业人口，同时也是门槛较低的自营生意，在很多中小城镇还属于社区里的“熟人生意”，兴隆与否很依赖经营者与社区消费者的情感关系。毕竟，就算是网上购物平台，屏幕另一端的店家小二，也会一口一口地叫“亲”。

相比之下，这样的便利店在无人化之后，收银员的人力成本，恐怕难敌无人化后的信息技术成本，而无人化后情感纽带被切断，也会在一定程度上影响部分消费者的消费积极性。

另外，即便有越来越多的年轻人习惯了网上购物，甚至于网上购买日常用品和生鲜饮食，但仍然有相当一部分中老年人习惯于现金消费，而不吃外卖在家做饭的后者，恰恰也是日用品和生鲜的主力消费群体之一。当自动售货机放大成无人超市后，其所售商品就从以年轻人为消费主力的零食饮料，扩大到日用品和生鲜，但中老年消费者对移动支付的接受程度有限，这进一步削弱了移动支付崛起带来的所谓弯道超车优势。

其实，信息化对于零售企业来说，的确能降低仓储、物流、人力等多方面成本，并提高企业精细化管理水平。但这样的提升，是一个循序渐进、不断试错调整的过程，切不可为了单纯追求“无人化”噱头，一刀切“无人化”而无视外部市场环境。毕竟，外部环境如何，不以零售企业的意志和意愿为转移。（记者 赵昂）

(责编：庄红韬、杨曦)