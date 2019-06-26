原标题：不惧斗争才有未来

美国发起和升级对华经贸摩擦以来，中国人民众志成城、理性自信，相信只要把自己的事情办好，就一定能够实现自己的目标。然而，舆论场上也有极个别人发出杂音，称贸易战“打起来中国必然要输”“投降了还有可能生存”，恐美、认怂溢于言表。

真的是打起来中国必然要输吗？历史是最好的教科书。新中国建立伊始，一张白纸，百废待兴，就是在这样困难的情况下，面对烧到鸭绿江边的战火，为了获得一个安全的周边环境，中国断然行动，“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”，赢得了局部周边几十年的和平。“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸线架起几尊大炮就可以霸占一个国家的时代一去不复返了。”当年面对美核讹诈，中国没有畏缩，更没有期望“投降了还有可能生存”，而是凭着“一万年也要搞出来”的志气，依靠自己的力量，成功制造“两弹一星”，为国家安全建立了长久保障。再看眼前的事实。在这场贸易战中，美国一些人认为，只要美国对华实施贸易限制措施，结果就会朝着有利于美国的方向“一边倒”。但事实正好与他们的判断相反，他们的贸易战“速胜”希望已经破灭，贸易战进入持久阶段的概率显著提升；而国际社会也广泛对美方发出批评之声。

真的是打起来中国必然要输吗？不妨看看中国应对美方经贸摩擦的底气与实力到底何在。不必回避的是，美方发起和升级经贸摩擦，短期内的确对我国造成一定的经济波动，国内部分企业的生产经营和一些消费者的预期受到不利影响，增加了我经济下行压力。但是，如果我们跳出短期经济波动，不局限于一时之得失，以全局、长远和根本的眼光审时度势，就会看到不一样的形势，得出不一样的结论。

第一，中美经贸摩擦对我影响总体可控。2018年，我国出口依存度仅为18.24%，出口对中国经济增长的影响在逐渐变小。今年以来，中国经济开局良好，主要经济指标保持在合理区间，稳中向好态势明显。第二，我国经济向好趋势不变。中美经贸摩擦发生以来，我国经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前景态势没有变。第三，我国综合优势明显。中国有近14亿人口、9亿劳动力、1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源、全球最大的中等收入群体、1亿多户市场主体。中国作为世界第一制造业大国，拥有独立完整的工业体系和国民经济体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家。当前，内需主导型的经济发展模式成为中国抵御外贸风险的有力武器，2018年内需对经济增长贡献率达108.6%，其中最终消费贡献率达76.2%，消费已经成为拉动经济增长的主要引擎。2018年，中国研发投入全球排名第二，科技创新能力不断提高。第四，我调控手段充足。我们坚持高质量发展，推进供给侧结构性改革。应对经贸摩擦，我们在财政、货币、收入、产业、科技、投资等方面的政策，都存有充足的调控空间。第五，我们有中国共产党的坚强领导，集中力量办大事的政治优势将进一步凸显，经贸摩擦发生以来，全国人民团结一心、众志成城，一定能够妥善应对挑战、化挑战为机遇。

中国已经是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国，综合国力大幅提高，巨大发展成就举世公认。发出恐美、认怂杂音者，要么是不明就里的幼稚病，对当前中美两国国力变化和世界百年未有之大变局缺乏清醒认识，真信了美国无往不胜的虚假神话，从心底认为中国根本无力应对美国的贸易战，要么是别有用心。这种杂音低估误判了中国的经济韧性和政治能力，更低估误判了中国捍卫自身正当权益的意志和决心。事实上，美国没有他们想象的那么无往不胜，中国也没有他们想象的那样弱小无力。《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫近期撰文指出，美国试图阻止中国经济和技术崛起注定会失败。美国单边主义、保护主义和贸易霸凌主义在国内国际形成不利影响越来越大，逐渐成为分化美国政治势力的重要力量，使美国在国际社会日益陷入道义孤立。中国是日益发展壮大的大国，不是任人宰割的羔羊，美国一些人试图以极限施压的霸凌手段来强压中国就范，注定徒劳无功，还会进一步损害包括美方在内的各方利益。

中国不挑事、不惹事，但也不怕事，中国人民历来有着不怕鬼、不信邪、敢于斗争、敢于胜利的勇气。当前美国政府对中国的遏制打压，不过是中华民族伟大复兴进程中必须迈过的一道坎儿。我们不必妄自尊大，但更不要俯首认怂。狭路相逢勇者胜。

(责编：杨曦、庄红韬)