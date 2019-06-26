农业农村部：我国农作物耕种收综合机械化率已超68%

中新网6月26日电 农业农村部新闻发言人广德福26日透露，目前，中国的农业科技进步贡献率已达到58.3%，农作物品种实现了大规模的更新换代，农作物耕种收综合机械化率已经超过68%，这些软硬件设施的升级，大大提升了农业生产效率和土地产出率。
广德福是在26日举行的农业农村部发布会上透露上述信息的，他介绍了保障粮食安全和农产品供给有关情况，并回答记者问。
记者问：最近网上有一篇文章《十四亿人的口腹之欲是如何满足的》，受到广泛传播。文章从多个方面介绍了中国是怎样保障各类农产品供给的，能否介绍一下中国是通过哪些方式保障农产品供给的？
广德福称，《十四亿人的口腹之欲是如何满足的》这篇文章举了很多例子，图文并茂，深入直观地向大家展示了中国人是如何“养活”自己的，写得非常通俗易懂，能给普通读者直观的印象。
广德福表示，中国是一个发展中的人口大国，人多地少是中国的国情，保障粮食安全和重要农产品有效供给是发展农业的首要任务。中国高度重视粮食和农业生产，改革开放以来，特别是党的十八大以来，中国通过政策支持、科技驱动、深化改革等多种举措，稳步提升农业综合生产能力，目前粮食产能迈上13000亿斤台阶，粮棉油糖、果菜茶、肉蛋奶等大宗农产品供给量显著增加。可以讲，不仅成功解决了14亿人口的吃饭问题，而且基本实现了由“吃得饱”向“吃得好”转变。
具体来讲，主要做了以下几件事：
一是保护和提升耕地质量。这是农业生产的基础。广德福说了几组数字，首先是18亿亩，这个是中国的耕地红线。第二个是15.46亿亩，是中国永久基本农田数。中国要实施特殊保护制度，确保数量不减少、质量不下降。10.58亿亩，是中国划定的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，要实现上图入库到村到户到田。8亿亩，是中国要建设的高标准农田数，目前已建成6.4亿亩，建成后耕地质量提升一至两个等级。同时中国还开展耕地保护与质量提升行动，促进耕地休养生息。
二是提高技术装备水平。科技是第一生产力，中国持续推进农业科技进步包括大力发展现代种业，开展重要农作物良种联合攻关，推进农业机械化转型升级，加强农机装备研发和推广，加强农业技术推广体系和农业社会化服务体系建设，推广先进适用技术等。目前，中国的农业科技进步贡献率已达到58.3%，农作物品种实现了大规模的更新换代，农作物耕种收综合机械化率已经超过68%，这些软硬件设施的升级，大大提升了农业生产效率和土地产出率。
三是注重拓宽食物来源渠道。针对人多地少的实际，拓宽视野，创新方法，由单纯在耕地上想办法到面向整个国土资源做文章，我国有广袤的山区、林地、草原、海洋等，物种资源丰富，积极引导农民“念好山海经、唱好林草戏、打好果蔬牌”，挖掘各种资源的生产潜力，通过这些措施推动食物来源的多渠道、多品种、多样化，更好地满足居民健康消费的需求。
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