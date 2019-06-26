农业农村部：水果价格现回落势头 有望进入季节性下行

中新网6月26日电 农业农村部市场与信息化司司长唐珂今日表示，6月份以来，随着西瓜、甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始出现回落势头，后期有望逐步进入季节性下行走势。蔬菜价格已经季节性下跌。
农业农村部今日举行新闻发布会，介绍保障粮食安全和农产品供给有关情况，并回答记者提问。
会上，有记者提问：前一段时间水果、猪肉、鸡蛋等一些农产品价格上涨明显，网上很多讨论水果自由等问题，目前我国主要农产品的市场供给情况如何，接下来农产品价格是否会有所回落？
唐珂回应，农产品市场供给关系到国计民生，社会关注度很高。今年以来，我国农产品供应总体充足，市场运行基本平稳，为应对外部风险挑战提供了重要支撑。其中稻谷、小麦供需平衡有余，价格继续保持稳定；玉米拍卖成交活跃，价格止跌起稳；大豆、棉花、食用油、食糖供需宽裕，价格稳中偏弱；水果、猪肉等部分“菜篮子”产品价格阶段性涨幅较大。
唐珂指出，据农业农村部监测，今年1到5月我国农产品批发200指数均值为114.5，其中菜篮子产品批发价格200指数为116.5，高于前两年同期水平，但仍低于2016年同期。水果价格持续走高，主要是由于苹果、梨这两个大的品种主产区在去年春季遭受倒春寒天气，减产幅度较大，加之今年春季南方荔枝等部分热带水果减产，短期内市场供给偏紧。
5月份重点监测的6种水果批发价每公斤7.55元，环比涨19.5%，同比涨34.6%。6月份以来，随着西瓜、甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始出现回落势头，后期有望逐步进入季节性下行走势。蔬菜价格已经季节性下跌。猪肉持续高位运行，主要是受非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加影响，今年上半年生猪和能繁母猪的存栏降幅较大，市场供给阶段性趋紧。5月份全国猪肉批发均价每公斤20.63元，环比涨1.6%，同比涨29.3%，牛羊肉、鸡肉、鸡蛋价格总体走强，但同比涨幅都明显低于猪肉。由于生猪产能恢复需要周期，后期猪肉价格上涨的压力依然较大。
唐珂表示，目前夏粮产量、质量双丰收，秋粮面积稳、长势好，稻谷、小麦、玉米库存较为充足，南美大豆丰产、国产大豆面积增加、大豆供给有保障，蔬菜、水果等多数鲜活品种生产形势正常，后期我国农产品市场平稳运行有坚实的基础。
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