劈波斩浪驶向光明未来（中国经济纵深谈①）

开栏的话

今年以来，外部经济环境复杂多变，国内经济存在下行压力，面对复杂严峻的形势，以习近平同志为核心的党中央带领全国人民保持战略定力，勇于攻坚克难，坚定不移地推动高质量发展。我国主要宏观经济指标保持在合理区间，经济运行总体平稳、稳中有进。

当前中国经济发展势头如何？国际经贸形势变化会对中国经济产生什么影响？我们能否有效应对外部环境变化？本报从今日起开辟“中国经济纵深谈”栏目，从多方面报道和分析当前中国经济形势，见证中国经济在应对各类风险挑战中的强大韧性与活力。

即使加征25%的关税，“中国智造”的高端医疗设备PET—CT（正电子发射及计算机断层成像）依然在美国市场受欢迎！

6月初，联影医疗技术集团研制的这一设备，在美国得克萨斯州埃尔帕索“Southwest X—Ray”医院安了家。这是中国企业研制的该类产品第一次进入PET—CT的故乡——美国。

“在经贸摩擦环境下，我们仍坚持自主研发，掌握创新主动权。”联影集团董事长兼首席执行官薛敏说，联影的产品及全生命周期服务价格比国际同类型产品低30%左右，就算被加征关税，也依然有市场竞争力。

船行大海，难免遇到各种风浪。“只要我们保持战略定力，全面深化改革开放，深化供给侧结构性改革，下大气力解决存在的突出矛盾和问题，中国经济就一定能加快转入高质量发展轨道，中国人民就一定能战胜前进道路上的一切困难挑战，中国就一定能迎来更加光明的发展前景。”习近平总书记的话语铿锵有力、掷地有声。

中美经贸摩擦对中国经济的影响究竟有多大？中国经济到底能不能扛得住？带着这些人们关心的问题，我们走访了许多企业、专家和居民，深深感受到中国经济在大风大浪前的稳定态势和光明前景。

应对挑战——中国经济在外部环境趋紧中实现平稳运行

“我们生产的冷藏集装箱被美方列入加征关税清单，外贸订单会不会迅速减少？”去年这个时候，中美经贸摩擦让青岛中集冷藏箱制造有限公司副总经理粘君来一度忧心忡忡。一年过去，粘君来的担心消失了，“集装箱出口不仅没减少，产值还创了新高！”

出口、消费和投资是拉动经济增长的“三驾马车”，经贸摩擦袭来，出口首当其冲受影响。关税是影响出口商品价格的重要因素，一旦被加征高额关税，产品的国际竞争力将被削弱，可能导致出口萎缩和企业利润减少。“加征10%关税还可通过相互分摊来抵消，企业基本能承受，如果加征25%关税，一些企业可能会陷入亏损。”中国宏观经济研究院常务副院长王昌林说。

经贸摩擦不仅直接影响出口，也会间接对消费和投资产生不利影响。

从消费层面看，经贸摩擦导致一些企业利润减少、员工收入降低，可能削弱购买力，让一些人捂紧“钱袋子”。与此同时，中方反制措施可能抬高自美进口商品的价格，一定程度上影响消费潜力释放。“承担关税提升的主体包括出口商、进口商和消费者三方，一般来说，进出口商各承担一部分关税后，部分美国商品在国内市场销售时就会涨价。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王孝松说。

从投资层面看，经贸摩擦可能导致受损的相关行业生产减少，进而调减或暂停投资。“特别是一些以美国为主要市场的纺织服装等劳动密集型产业，以及手机、平板电脑等电子信息产业的劳动密集型生产环节，可能向东南亚、南亚等地转移，以避开高关税壁垒。”王昌林说。

“外面的世界”风高浪急，经贸摩擦的效应在加快传导。如何抗风浪、迎挑战，检验着中国经济航船的质量和性能。

“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。”“狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、运筹帷幄，作出做好“六稳”工作等重大决策部署，我国经济运行在外部不确定性因素增加的情况下仍然保持稳健。

外贸稳住了——扎实推进口岸提效降费，针对特定企业试行增值税、消费税免税政策，做好进出口企业金融服务……一系列稳外贸“组合拳”为出口企业打开新天地。今年前5个月，我国货物贸易进出口总值同比增长4.1%。

投资增长了——在稳投资政策引导下，我国投资和市场环境持续改善。今年前5个月，全国固定资产投资同比增长5.6%。

经贸摩擦以来，特斯拉来中国建厂、宝马在中国增资、第一家外资控股证券公司落地……中国吸引外资魅力不减、脚步不停。

“不少美国企业选择在中国投资设厂，这是投资转移效应的必然结果”，商务部研究院对外贸易研究所所长梁明说，中国的关税反制措施会削弱部分美国产品在中国市场的竞争力，为避免给自身发展带来不利影响，美国部分企业干脆绕过关税壁垒，直接在中国设厂，以最大限度争取中国消费者。

消费强劲了——提升消费能力、推动消费升级措施接连推出，让居民“能消费”“愿消费”“敢消费”。今年前5个月，我国社会消费品零售总额同比增长8.1%，其中网上零售额同比增长17.8%。

“三驾马车”拉动中国经济平稳前行。今年一季度，中国经济同比增长6.4%，与去年四季度持平，好于预期，实现良好开局。“中国经济运行保持在合理区间，呈现总体平稳、稳中有进的态势。”国家发展改革委副主任宁吉喆说。

影响可控——经贸摩擦影响会在经济动态调整中大大减弱

贸易保护主义是“增长之敌”。尽管中美经贸摩擦的规模和强度史上罕见，但对于拥有庞大体量、强大动力、巨大潜力的中国经济来说，这种影响总体上依然是有限的。

从宏观层面看，经贸摩擦对中国经济影响总体可控，一系列有针对性的措施能有效对冲不利影响。

经贸摩擦以来，不少专家和研究机构通过模拟现实经济运行状态，估算出经贸摩擦对中国经济增长可能带来的负面影响。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云测算，美国对2000亿美元中国输美商品加征25%关税，将导致我国GDP增速下降0.3个百分点，如对剩余约3000亿美元中国输美商品加征25%关税，将导致我国GDP增速下降0.52个百分点。

中国农业大学国际经济研究所贸易政策模拟实验室的模拟结果显示，美国对2000亿美元中国输美商品加征25%关税，且中国对原产于美国的600亿美元商品进行反制，中国的GDP增速将下降0.622个百分点；如果美国再对另外约3000亿美元中国输美商品加征25%关税，且中国对美国的所有进口商品进行反制，中国GDP增速将下降1.008个百分点。

然而，看待经贸摩擦影响，仅仅静态地计算数值远远不够，还要看到经济发展具有动态调节能力。这其中既有市场自发的调节功能，也有国家宏观调控的重要作用。特别是在中国，政府有很强的宏观调控能力，有充足的调控政策和工具。因此长期看，经贸摩擦的影响会在经济动态调整中大大减弱。

比如，去年10月1日开始的个税改革，减轻了中低收入群体的负担，激发了居民消费潜力。北京大学国民经济研究中心近期发布的研究报告显示，这项改革最终可扩大消费支出7176亿元，以2017年的GDP计算，可拉动中国经济增长0.87个百分点。由此可见，仅个税改革一项措施，就能在相当程度上抵消专家们估算的经贸摩擦带来的GDP增速下降。

个税改革还不是我国减税降费措施中力度最大的一项。今年的个税减税规模也就是几千亿元，而4月1日开始的深化增值税改革，全年减负将超过1万亿元，将对稳定经济增长发挥更为显著的作用。

再如，我国财政赤字率为2.8%，低于3%的国际警戒线，法定存款准备金率处于较高水平，积极的财政政策和稳健的货币政策都为应对外部风险和不确定性冲击预留了充足的空间。

从微观层面看，经贸摩擦对居民生活和企业生产有影响，但整体上不大。

“我家一直吃这种大豆油，5升装原价79元，现在特价59元。”6月23日，正在北京市朝阳区盒马鲜生乐成店购物的北京市民黎茉说，“从过年到现在没感觉豆油价格有多大波动。”

今年以来，我国物价继续保持总体稳定，1—5月，全国居民消费价格同比上涨2.2%。“相对于美方不顾及自损的极限施压，我们对加征关税商品做了精心安排，对600亿美元美国清单商品分别加征25%、20%、10%、5%不等的四级关税，对那些相对较难替代的商品加征低税率，从而减轻对国内的负面影响。”梁明说。

同时，我国还通过扩大从其他国家进口等方式，减轻反制措施对居民生活的影响。以大豆为例，商务部数据显示，今年前4月，中国自美国进口同比下降70.6%，而自巴西进口增长46.8%，自阿根廷进口增长23倍。

对一些企业而言，经贸摩擦虽然可能带来生产经营困难，但这种影响更多是暂时的、阶段性的。采访中，不少企业家都表示，只要苦练内功、转型升级，就没有过不去的“火焰山”。

换个视角看，经贸摩擦产生的倒逼机制如果用得好，可能成为推动中国经济转型的契机。历史上，日本就曾借美日贸易战之机淘汰落后产业，在半导体等领域涌现不少“隐形冠军”。眼下，经贸摩擦倒逼中国一些中低端出口企业“断奶”，让粗放发展模式难以为继，或将加快经济结构优化升级步伐。

“经贸摩擦的压力倒逼我们加快核心部件自主创新步伐。”上海卡贝尼精密陶瓷有限公司董事长兼总经理陶岳雨说，最近公司刚刚攻克了刻蚀机、薄膜机等半导体重大装备中的先进耐腐蚀耐高温核心陶瓷部件生产技术，这些以前高度依赖进口的部件，目前已开始广泛供应国内企业。

此外，加征关税是把双刃剑，伤人亦伤己。“可以说，加征关税更多地通过反作用力‘疼’在美国身上。”高凌云估算，截至6月10日，中国企业平均承担加征关税的三成，美国企业承担七成左右，相当于中国承担了7.5%的关税。而美国经济学家帕布罗用更精细的模型推演认为，加征关税最终将100%传递到美国国内。

韧性十足——中国经济能扛住经贸摩擦冲击

中国经济总量已迈上90万亿元台阶，经济航船吨位之重、吃水之深、航行之稳，早已今非昔比。特别是，中国经济具有独特的强劲韧性，完全能够扛住经贸摩擦的冲击。

韧性来自强大的国内市场——近14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的强大购买力，是任何国家都无法比拟的，既成为中国经济发展的可靠保障和有力引擎，也为世界经济提供了增长之源、活力之源。

韧性来自巨大的回旋空间——作为世界上最大的发展中国家，我国区域、城乡发展存在不小差距，但“短板”也是“跳板”，差距正是潜力所在，各个经济单元能接续发力、绵延不绝，发展能量便是巨大而持久的。“大国经济内部平衡性很强，东部产业受冲击可以往中西部转移；一个产业受冲击还有成百上千个其他产业加速发展。”王昌林说。

韧性来自有力的调控调节——上海证券交易所科创板正式开板，进一步畅通科技、资本和实体经济的循环机制；7月1日起，多项政府性收费和经营服务性收费将降低……今年以来，宏观政策更加注重逆周期调节，助力经济稳健前行。“中国政府有充足的政策工具保障经济平稳运行。”联合国贸易和发展会议资深经济事务官员梁国勇说。

韧性更来自勤劳智慧的中国人民——亿万中国人民对美好生活的追求，是中国和世界经济增长的强大动力。“中国人能吃苦能奋斗，从一穷二白迈向全面小康，都是靠自己双手奋斗出来的。”王昌林说。

今天，9亿劳动力、1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源，正在迸发出空前强大的活力，成为推动中国经济高质量发展的最雄厚“资本”。

一年多的经贸摩擦，让中国经济的抗压能力得到了全面检验。展望未来，经贸摩擦改变不了中国经济长期稳中向好的势头，我们有信心、有条件、有能力保持经济持续健康发展和社会大局稳定。6月初，世界银行和国际货币基金组织发布的预测均显示，虽然经贸摩擦导致经济增长不确定性升高，但对今年中国经济增速的预测值依然在6%以上。

中国经济从来都是在风浪中成长、在磨砺中壮大的。面对经贸摩擦带来的挑战，只要我们以“乱云飞渡仍从容”的自信、“千磨万击还坚劲”的韧性，锚定高质量发展航向不动摇，中国经济航船必能劈波斩浪，驶向更为光明的未来！

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 01 版）

(责编：冯粒、袁勃)