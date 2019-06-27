钟声：以和平合作守护世界安全

一段时间以来，美国一些人肆无忌惮地推行单边主义政策，成为国际社会的“麻烦制造者”。他们到处挥舞大棒，“退群”上瘾，软硬兼施，给世界平添安全风险。

美国一些人毫不遮掩其“美国优先”的强权逻辑，为了一己之私，无论是他国安全利益还是国际规则和秩序，统统不放在眼里。然而，通过“极限施压”等简单粗暴手段处理复杂安全问题，特别是将国家安全利益当成“生意”做，只会造成更大的安全困境。国际社会普遍发现，依靠强权横行霸道的做法，冒出了不少新的表现形式，但实质还是美国《大西洋月刊》所指出的，“美国一直在攻击那些没有威胁到它的国家”。

美国一些人的错误做法引起国际社会普遍担忧与警惕，世人更为清楚地看出了谁才是世界真正的不安全因素。美国皮尤研究中心的一项民调显示，在所调查的国家中，将美国视为威胁的比例从2013年的25%跃升至2018年的45%。在日本、韩国等美国盟国，更有2/3的受访者将美国视为全球安全的主要威胁。

持久和平，是千百年来人类的共同梦想。当今世界，经济全球化大势浩浩荡荡，各国经济合作增多，依存加深，安全问题的联动性、跨国性、协作性日益明显。全球力量格局正在发生深刻变化，新兴市场国家和发展中国家整体实力增强，在国际安全事务中的话语权不断提升，少数国家主导国际安全秩序的日子一去不复返。世界呼唤新的安全观。中国提出共同、综合、合作、可持续的安全观，反映了国际形势新特点和时代发展新要求，契合各国谋和平、求发展、促合作的共同呼声。追求共同安全，才能顺应世界各国利益交融、安危与共的现实；追求综合安全，才能在安全问题内涵和外延不断拓展的背景下进行有效治理；追求合作安全，才能以和平方式解决争端，不断增进各方互信；追求可持续安全，以发展促安全，以发展谋安全，才能标本兼治，实现长治久安。

中国坚守道义、担当使命，不断为世界和平与发展贡献正能量。中国既是联合国安理会常任理事国，又是维和行动大国。中国积极推动热点问题政治解决进程，积极参与双边和多边安全合作，为世界提供更多公共安全产品，矢志不渝致力于推动国际秩序朝更加公正合理的方向发展。“中国是维护地区与世界和平与安全的重要力量”“中国的安全主张对促进与维护地区发展与繁荣发挥着积极作用”……各国人士高度评价中国守正义、护和平、保安全的大国担当。

“贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果。”从积贫积弱中成长起来的中国，深谙和平与发展的内在逻辑。以发展促安全，成为中国维护世界和平与安全的最重要底色。德国总理默克尔称赞中国在非洲的发展援助，认为中国通过在非洲的投资，为当地创造更多就业机会，为非洲国家的安全、和平与稳定作出贡献，值得德国学习。中国近年来携手相关国家共建“一带一路”，为这些国家加强合作、改善安全环境提供了新的平台。

唯有和平合作，才有世界安全。美国一些人固守“冷战思维”，信奉“零和博弈”，不惜损害别国利益谋求所谓自身绝对安全，既不利于世界和平与安全，又不符合时代潮流。“智者追求善良与和平，愚者才醉心争吵和战争。”是穷兵黩武、以邻为壑，还是安危与共、合作共赢，世界绝大多数热爱和平、憧憬美好未来的人们，心中早有答案。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 02 版）

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