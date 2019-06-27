国办印发意见 促进家政服务业提质扩容

近日，国务院办公厅印发《关于促进家政服务业提质扩容的意见》。

意见指出，家政服务业作为新兴产业，对促进就业、精准脱贫、保障民生具有重要作用。近年来，我国家政服务业快速发展，但仍存在有效供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等问题。为促进家政服务业提质扩容，实现高质量发展，意见提出10方面重点任务：

一是采取综合支持措施，提高家政从业人员素质。包括支持院校增设一批家政服务相关专业，以市场为导向培育一批产教融合型家政企业，加大岗前培训和“回炉”培训工作力度等。二是适应转型升级要求，着力发展员工制家政企业。包括员工制家政企业员工根据用工方式参加相应社会保险，灵活确定服务人员工时，实行企业稳岗返还和免费培训等。三是强化财税金融支持，增加家政服务有效供给。包括扩大员工制家政企业免征增值税的适用范围，开展家政服务“信易贷”试点，拓展发行专项债券等多元化融资渠道等。四是完善公共服务政策，改善家政服务人员从业环境。包括加强社保补贴等社会保障支持，支持发展家政商业保险，积极推动改善从业人员居住条件，畅通职业发展路径，表彰激励优秀从业人员等。五是健全体检服务体系，提升家政服务人员健康水平。包括分类制定家政服务人员体检项目和标准，更好提供体检服务等。六是推动家政进社区，促进居民就近享有便捷服务。包括支持家政企业在社区设置服务网点，加大社区家庭服务税费减免力度等。七是加强平台建设，健全家政服务领域信用体系。包括建立家政服务信用信息平台系统，加大守信联合激励和失信联合惩戒力度等。八是加强家政供需对接，拓展贫困地区人员就业渠道。包括建立家政服务城市与贫困县稳定对接机制，建立健全特殊人群家政培养培训机制等。九是推进服务标准化，提升家政服务规范化水平。包括推广使用家政服务合同示范文本，加快建立家政服务人员持证上门制度，开展家政服务质量第三方认证，建立家政服务纠纷常态化多元化调解机制等。十是发挥规范示范作用，促进家政服务业可持续发展。包括建立健全家政服务法律法规，促进家政服务业与养老、育幼、物业、快递等服务业融合发展，培育家政服务品牌和龙头企业等。

意见要求，国务院建立由发展改革委、商务部牵头的部际联席会议制度，各地要把推动家政服务业提质扩容列入重要工作议程，构建全社会协同推进的机制，确保各项政策措施落实到位。（新华社北京6月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 02 版）

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