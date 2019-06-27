我国首次实现8K超高清内容5G远程传输

本报北京6月26日电 26日，中央广播电视总台成功实现我国首次8K超高清内容的5G远程传输，并为参加2019世界移动大会的嘉宾现场呈现出极致流畅的传输速度以及色彩鲜艳、纤毫毕现的画质体验。

此次直播电视信号的传输测试，是由中央广播电视总台联合中国移动、中国联通、华为公司、中国超高清产业联盟以及北京数码视讯公司共同完成，在中央广播电视总台北京光华路办公区架设8K超高清摄像机，利用5G超高速网络，结合信号传输及视音频编解码设备，将电视节目信号传送到位于上海展示现场的8K显示终端进行实时直播，实现了最高在320Mb/s速率下的8K视频传输，在整体技术发展环境上属于超前测试体验。这次传输实践充分验证了5G网络在传输方面的优势，它的低时延、高速率以及大接入还有切片技术的专网技术，为超高清电视的应用提供了极好的技术支撑。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 07 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)