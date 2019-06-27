清醒认识和有效应对中美经贸摩擦

今年5月，美国一些人肆意升级中美经贸摩擦，宣布将2000亿美元中国输美商品的关税从10%提升至25%。在这场经贸摩擦中，除了加征关税，美国一些人还以所谓“自由市场和公平贸易”的名义对中国提出许多无理要求，威胁我国核心利益和人民根本利益。有效应对中美经贸摩擦带来的挑战，需要保持战略定力，认清美国一些人挑起经贸摩擦借口的荒谬性及其真实目的，坚定不移做好自己的事情。

所谓“自由市场和公平贸易”，只是美国一些人挑起经贸摩擦的借口。实际上，这些借口根本站不住脚，美国自身才是公平贸易的最大破坏者。首先，美国采取内外两套标准，对内主张通过大规模减税吸引制造业回流，对外则通过对贸易伙伴加征所谓的惩罚性关税来保护国内产业和就业。显然，这种做法不符合“自由市场和公平贸易”原则。其次，美国违背世界贸易组织关于公平贸易的基本原则，要求绝对对等开放，即无论发达国家还是发展中国家，在每个具体产品的关税水平和每个具体行业的市场准入上都要与美国完全一致。这种绝对对等明显与世界贸易组织所提倡的考虑各国发展阶段差别、让发展中成员享有差别和更优惠待遇的相对公平贸易原则相违背。如果实行这种绝对对等，发展中国家就会被锁定在全球产业链价值链低端，成为发达国家的附庸，自身发展将无从谈起。最后，美国提出的所谓“自由市场”和结构性改革，无非又是“华盛顿共识”那一套已经害了许多发展中国家的经济改革政策。其彻底私有化、自由化等政策主张，在发达国家也没有完全实现，更不符合我国基本经济制度和现实国情，只会危害我国核心利益和人民根本利益。

美国一些人奉行“美国优先”，挑起和升级中美经贸摩擦，目的是为了维护一己私利。一是维护贸易利益，希望通过加征关税降低贸易逆差。不可否认，美国对华贸易确实存在逆差，但造成这一结果的原因主要是美国国内储蓄率过低、美国贸易统计方法不科学、美国对华出口管制等因素所致，而且忽视了中国在服务贸易方面存在的逆差。况且，认为存在贸易逆差就是吃亏了，这种说法也是违背经济学常识的。二是为了吸引制造业回流，缓解美国国内深层矛盾。美国是经济全球化的最大受益者，从中获取了大量超额利润，但是普通民众并没有受益或受益较少，造成美国国内收入分配恶化、国内矛盾激化。美国一些人挑起中美经贸摩擦的目的之一是吸引制造业回流，缓解国内深层矛盾。三是维护美国在全球利益格局中的主导地位。中国在全球产业链价值链中地位的提升、竞争力的增强，引起美国担忧。美国为了保持自身在全球利益格局中的主导地位，选择挑起中美经贸摩擦，妄图打压中国，遏制中国发展。

我们要清醒认识到，美国一些人不断升级中美经贸摩擦已对我国核心利益和人民根本利益形成威胁。有力有效应对这一挑战，就要保持战略定力，排除一切干扰，努力做好自己的事情。应坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照我们自己的节奏和战略安排，持续深化供给侧结构性改革，加快建设创新型国家，不断完善社会主义市场经济体制，推动形成全面开放新格局，不断开创中国特色社会主义事业新局面。

（作者为商务部国际贸易经济合作研究院副研究员）

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 13 版）

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