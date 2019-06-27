走高质量的5G发展之路

完善5G产业布局，必须从顶层设计出发，彻底解决长期制约我国自主创新深层次的基础性、结构性、系统性、历史性难题，助力我国走高质量的5G发展之路

2019年是5G产业全面加速发展的关键时期，5G技术标准的进一步完善，5G产业链的快速成熟，5G应用生态培育和扩展，将成为5G成功商用的关键因素。中国目前已处于全球5G发展的第一梯队，在5G技术及产业发展上取得的成绩已有目共睹，但在核心技术能力方面亟须加强。

一是5G产业布局不完善，核心器件及技术仍然严重依赖进口；二是5G商用初期将面临着5G网络部署资金压力大、终端成本高等问题；三是5G应用生态的发展较为滞后：一方面，从5G初期应用主要场景来说， 4K/8K超高清视频内容制作产业的发展相对滞后，产业发展缓慢；另一方面，垂直行业存在行业技术壁垒，与5G的深度融合将面临技术互通、合作模式方面的问题。

要推动中国5G成功商用，5G产业和核心技术能力加速成熟，建议从以下几方面着力：

在5G产业布局方面，坚持深化开放合作与立足自力更生相结合，更好利用国际国内两种资源提升科技创新实力。从政策层面，加大国产自主的支持力度，对产业链上游已经取得技术突破的相关领域，如高频材料、光器件、天线振子等加大扶持，在5G时代迅速做强做大；而对暂时未有显著突破的高端数据通信芯片、高速数模转换芯片、高性能射频前端芯片等领域，也应把其重要性上升到国家层面，吸引产业资本，出台政府政策，共同推进中国5G核心技术领域的突破。完善5G产业布局，必须从顶层设计出发，彻底解决长期制约我国自主创新深层次的基础性、结构性、系统性、历史性难题，助力我国走高质量的5G发展之路。

在5G网络建设方面，切实落实国家的新发展理念，尊重技术和市场发展规律，避免不必要的重复建设和无序竞争，建议有关部门加强沟通协作，构建常态化工作机制，加快出台5G网络共建共享指导意见，建立奖惩机制，促进运营商之间加强共建共享的合作，特别是在部分对覆盖有需求的偏远地区，尽量避免网络基础设施的重复建设，节约网络整体投资，缓解5G网络建设将面临的巨额资金压力，加快推动5G的商用步伐。

在5G终端普及方面，建议产业界统一5G终端标准，推动5G全网通手机成为业界主流。建议从政府层面推动5G终端标准的统一，集中宝贵的研发资源，加快5G终端研发进度，节约研发投入，降低用户的使用门槛及难度，提升消费者对5G的接受程度，推动5G终端的快速普及。对于5G模组生产企业，可考虑在5G商用初期，引导5G模组规模化发展，通过专项补贴的方式，激发产业链上下游积极性，形成规模化效应，降低5G模组成本。

在5G应用生态方面，建议产业界积极探索5G应用创新以及商业模式的创新，加强产业融合。建议出台积极的产业融合发展政策，同时引导5G垂直产业合作的新模式，成立国资基金专门孵化5G应用，推动如电力、交通、政务、石油、教育等垂直行业率先和通信行业的合作，积极开展应用示范，深入探索共赢的全新商业模式。

（作者为全国政协委员、中国联通研究院院长）

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 17 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)