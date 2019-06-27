美企业代表呼吁不要对中国产品加征关税

美国政府拟对约3000亿美元中国输美产品加征关税的听证会25日进入最后一天。多家美国企业代表呼吁政府不要对中国产品加征关税，认为加征关税将导致企业和消费者利益受损，也无助于保护美国知识产权和就业岗位。

在当天的听证会上，来自全美服装鞋袜、运动健身设备等行业的40多名代表普遍认为，对中国商品加征关税会让美国企业和消费者受损。（据新华社华盛顿6月25日电 记者邓仙来 刘阳）

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