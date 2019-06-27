原标题：新一批重大项目接力2019稳投资下半场

《经济参考报》记者获悉，多个省份近日密集开展上半年稳投资调研和督导，一些地方已提前完成上半年重大项目投资目标。与此同时，福建、湖北、广西、山东、安徽、湖南等地正在谋划新一批重大项目投资计划，除了传统基建外，高端制造业和以5G、工业互联网为方向的新型基建成为投资热点。

专家指出，下半年要坚持稳投资带动稳增长，不断优化有效投资布局。还要创新投融资方式，在提高专项债利用效率、推动基建投资回升的同时，加快完善多层次资本市场，打通高新技术企业利用科创板融资的通道。

多地提前完成上半年投资目标

时值年中，多地召开经济运行形势分析会，再度释放稳投资、稳增长信号。

6月18日，陕西省发改委召开上半年经济形势分析会，明确把稳增长作为当前经济工作的突出任务。山西近日召开经济运行“双过半”研判分析会议，提出确保时间过半、任务过半；狠抓开复工率，推动项目开工建设；加强市场预期引导，激发民间投资活力。

作为稳增长的重要抓手，稳投资特别是重大项目投资被高度重视。《经济参考报》记者获悉，6月以来，山西、青海、陕西、广西等多地发改委围绕固定资产投资完成、新增新开工重大项目、重点项目推进等进行调研督导，明确全面梳理投资项目，逐项研究推进方案，统筹谋划推动新增新开工项目，确保年度目标任务的全面完成。

从多地近日公布的稳投资“成绩单”来看，不少地方提前完成上半年投资目标。截至5月31日，贵阳市重大工程和重点项目投资提前超额完成上半年目标任务；河南省今年前5个月，重点项目共完成年度投资目标的52.8%、完成年度开工目标的70.9%，提前并超额完成上半年整体目标；厦门市2019年在列的省重大项目101个，13个项目已竣工，其余88个省重大项目1至4月完成投资168.4亿元，完成同期投资计划的112%。

稳投资即将步入2019年下半场，多地已提前规划布局。仅6月以来，福建、湖北、广西、山东、安徽、湖南等地以及长三角等区域密集发布新一批重点项目建设计划，总投资规模超过万亿元。

安徽省近日发布的2019年省重大前期工作项目推进计划显示，计划投资103个重大项目总投资额达5125.79亿元，提出将加强项目谋划储备，重点谋划一批产业类、创新类、基础设施类等项目。此外，广西下达2019年第二批自治区层面统筹推进重大项目计划，涉及项目178个，总投资3018.7亿元。福建各地集中开工一批重大项目，其中产业重大项目93个，总投资约496亿元。6月24日召开的长三角G60科创走廊联席会议签署了86项区域一体化重大合作项目，总投资达2192亿元，涉及产融结合、先进制造、科创环境等。

“今年我国经济运行总体平稳，但在复杂的国内外形势下，下半年仍要坚持以稳投资带动稳增长。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对《经济参考报》记者表示，稳投资作为政策组合拳，要不断优化有效投资的布局，在调结构和惠民生方面引导投资，加大基础设施的投资力度，在促进企业转型等方面加大投入。

高端制造业等成投资热点

值得注意的是，除了传统的铁公基等基础设施外，高端制造业和新型基础设施建设等成为下半年重大项目投资的热点。

数据显示，今年1至5月，高技术制造业投资同比增长10.2%，增速快于全部制造业投资7.5个百分点；制造业技改投资同比增长15%，增速高于全部制造业投资12.3个百分点。

多地正瞄准高端制造业加大投资力度。湖南近日公布的2019年省重点建设项目显示，今年重点建设项目共四大类196个，总投资9758.9亿元，年度计划投资2573.4亿元，重点围绕高端装备制造、电子信息等领域。湖北省表示，将推进集成电路等十大重点产业发展，滚动实施“万企万亿技改工程”，工业技改投资超过5000亿元。

5G、工业互联网等新型基建也是地方投资发力重点。6月20日，湖南省提出鼓励省新兴产业投资基金等设立5G产业子基金，引导社会资本加大对5G企业及重大项目投融资力度。北京市近日设立了50亿元5G产业基金。

“新型基建与高端制造业既能稳投资、稳增长，也在朝着促创新的方向努力，为经济发展带来新的增长动能。”章俊说。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，加大高端制造业投资和新型基建投资，有助于提振全社会投资规模，刺激总需求，拉动经济增长，对经济的稳健运行起到重要的支撑作用。

专家建议创新投融资方式

多位受访专家表示，下半年应进一步优化投资结构，提升投资效率和水平。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，下半年高端制造业投资应聚焦关键领域和薄弱环节，重点投向战略性新兴产业，重点在电子信息、智能装备、新能源汽车、机器人等领域加大投资力度。

章俊认为，需要适当推动新型投资发展，在5G、高端制造、医疗、信息科技等方面作出长期战略部署，培养经济发展新动能。

此外，有专家指出，发挥稳投资成效必须带动民间投资，并在投融资方式上有所创新。“应着力建立绩效评估机制，对新项目开展事前绩效评估，并将评估结果作为申请预算的必要条件。与此同时，创新项目融资方式，除股权、债权融资外，还应更多开展政府与社会资本合作项目（PPP）、资产证券化（ABS）等新型融资方式。”林致远表示。

“建议加快发展产业链金融产品和服务，建立政府贷款风险补偿基金等，适度降低制造业领域的金融信贷风险，引导银行金融机构加强对重大项目投资的支持规模和力度。”赛迪智库规划所工业投资研究室主任李杨对《经济参考报》记者说。

章俊指出，要积极用好“专项债可用于补充项目资本金”的政策，引导金融机构做好配套的金融服务，在不新增隐性债务的情况下保障项目投融资的合理需求；同时完善多层次资本市场建设，鼓励高新技术企业通过科创板进行融资，以解决新兴科技创新公司资本支持不足的问题，进一步贯彻落实金融服务实体，推动我国产业结构升级。(记者 班娟娟 郭倩 实习生 高文琎)

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