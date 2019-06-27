开启中非经贸合作新征程

首届中国—非洲经贸博览会于6月27日在湖南长沙拉开帷幕。首届中国—非洲经贸博览会是对非合作“八大行动”第一大行动的第一条举措，是推动构建更加紧密的中非命运共同体的实际行动。这也是湖南省首个国家级、国际性、常态化经贸平台，将成为湖南实施创新引领开放崛起战略、建设开放强省的重大机遇。
党的十八大以来，特别是去年中非合作论坛北京峰会以来，中国秉持真实亲诚理念，紧紧围绕中非共建“一带一路”，全面落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”，抓紧落实论坛北京峰会“八大行动”，推动中非经贸合作向全方位、多层次、宽领域发展，取得了丰硕成果。
一年来，对非合作“八大行动”取得积极进展，早期成效已经显现：2018年中非贸易额达到2042亿美元，同比增长20%，中国已经连续10年成为非洲第一大贸易伙伴国；中国企业积极参与非洲基础设施建设，在轨道交通、港口、电力等领域实施了一大批重大项目，为非洲互联互通发展作出了重要贡献。截至2018年底，我国在非洲设立的各类企业超过了3700家，对非全行业直接投资存量超过460亿美元；中国金融机构已在非洲设立了10多家分行……
在此前国新办举行的中非经贸合作及首届中非经贸博览会发布会上，湖南省副省长何报翔介绍，博览会紧扣对非合作“八大行动”，以“合作共赢，务实推进中非经贸关系”为主题，聚焦贸易、农业、投融资、合作园区、基础设施等领域，将举办14场主题鲜明、异彩纷呈的活动和1场展览展示，多角度、深层次交流和探讨中非经贸合作的新路径、新措施。
何报翔介绍，博览会践行“授人以渔”的理念，面向全国征集了245个对非经贸合作的案例，从中筛选出101个编印成中非经贸合作的方案集，再筛选出40个用声光电模式展示合作的成果，向非洲朋友传播“中国智慧 中国经验”。此外，博览会还采用了创新方式，开设网上博览会，建设中非经贸数字平台，并在湖南高桥大市场建立“非洲商品展销馆”，长期展销非洲商品，打造永不落幕的中国—非洲经贸博览会，让中非经贸合作开启新的征程。(记者 周明阳)
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