光明论坛：中国有勇闯难关的智慧和力量

原标题：中国有勇闯难关的智慧和力量

在美国主动挑起的中美贸易摩擦中，中国人民一如既往地表现出不卑不亢、不屈不挠、从容淡定、开放包容的民族精神。处在世界百年未有之大变局，中国共产党和中国政府站在中华民族利益的高度，坚决捍卫国家尊严。中国人民亦形成了牢不可破的爱国主义统一战线，坚决反击美国的霸权行径。贸易战不仅是经济的角逐场，更是舆论的交锋地。舆论反映民心、关系民心、引导民心，舆论的声音就是人民的声音。

当前，主流舆论已筑起坚固的爱国主义阵地，中国人民一向是民族利益的坚决捍卫者和爱国主义的忠实践行者。20世纪50年代，为了报效祖国、发展国家导弹事业，“两弹一星”元勋钱学森突破美国政府重重阻挠，毅然决然重返祖国，凛凛风骨令后世敬仰；20世纪70年代，美国与盟国日本一同阻挠中国重返联合国，但经过中国政府不屈不挠的斗争，以及诸多支持正义的国家的广泛助力，最终中国得以重返联合国。历史已经证明，中国人民是斗不怕、压不垮的，是不会屈服于任何形式的霸凌主义的，我们完全可以凭借自己的智慧和力量勇闯难关。

我们应进一步壮大主流舆论，高举爱国主义伟大旗帜，筑牢网上网下舆论“同心圆”。首先要站稳网络主阵地，放大主流声音。网络空间已经成为陆海空之外的第四空间，是必争之地，也是西方势力攻击中国、唱衰中国的前沿之地。要亮明中国态度，让主流声音遍布网络空间、占领网络主阵地。其次要充分调动媒体力量，做强立体宣传，利用报纸、广播、电视等官方媒体加强报道力度、阐明中国立场，把中国人民顽强抗争的历史讲出来，把中国人民的骨气讲出来，形成立体报道声势。再次，要借用社交媒体优势，开展“随时”宣传。抓住社交媒体灵活、及时的特性，对错误言论进行驳斥，以事实击破谣言、以真理揭破谎言。

面对美国挑起的贸易战，中国人民是无所畏惧的，爱国主义战线是牢固的，舆论阵地是强大的，鼓吹“美国正当论”的论调可以休矣。

（作者：赵雅文，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、天津师范大学新闻传播学院教授）

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