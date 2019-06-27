原标题：中非经贸博览会输送“中国智慧”

“促进非洲发展、让非洲人民共享现代文明和繁荣是包括中国在内的世界主要经济体的责任和义务。中国经验、中国智慧、中国方案非常适合成为正在渴求摆脱贫困实现发展的非洲国家的参考和借鉴。”今天上午，著名经济学家林毅夫在《中非经贸合作案例方案集》（以下简称《方案集》）首发仪式上说。

与此同时，网上中非经贸博览会平台也正式上线。这是举办方在首届中国-非洲经贸博览会正式开幕前夕为中非经贸合作送上的两份“大礼”。

中非经贸博览会是中国对非合作“八大行动”第一项“产业促进行动”的第一条举措，是中非合作论坛机制下重要的经贸活动平台，将长期落户湖南，每两年一届，由商务部、湖南省政府共同主办。

《方案集》全套书籍共有6册，分中英法三个版本。书中收录的101个案例方案涵盖全国21个省市，覆盖非洲31个国家，涉及农业、工业制造、商业贸易、基础设施、园区合作、能源矿业、融资合作等8大行业领域。

林毅夫认为，这批案例方案展示了中国与非洲多年合作的成果和经验，注重操作运营层面的实用性、工具性，对于非洲国家具有积极的参考借鉴价值。

中国和非洲相隔万里之遥，中非两国贸易伙伴迫切需要一条跨语言、跨时区、跨洲际的高效经贸大通道。随着网上中非经贸博览会应运而生，业内人士认为，一座“永不落幕”的博览会永远留在了湘江之畔。

“任何时间、任何地点，中非人民和企业都可以通过网上中非经贸博览会找到自己想要的产品和理想的合作伙伴。”据Kilimall CEO杨涛介绍，先进的数字手段将为中非27亿人提供数以亿计的商品展示及合作交流。

据了解，网上中非经贸博览会已搭建了进口B2B、出口B2B、出口B2C和进口B2C四大平台。未来5年，网上中非经贸博览会平台预计可实现入网商品、服务1亿种，服务中非近5亿用户和100万家企业，落地非洲渠道网点10万个，日处理跨境包裹100万个，双边配套服务人员达200万人，助力湖南成为全国的中非经贸中心。

湖南省商务厅厅长徐湘平表示，未来将把案例方案作为常态化机制持续推进，使中国智慧、中国经验不断地融入到中非经贸合作的具体运营中去，同时将着力推进平台在非洲的落地和本地化，以及在中国线上线下的高效融合，打造永不落幕的线上博览会。（记者赵航 方大丰）

本报长沙6月26日电

(责编：庄红韬、杨曦)