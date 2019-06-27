网上中非经贸博览会上线

今天，《中非经贸合作案例方案集》新书首发暨“网上中非经贸博览会”上线启动仪式在长沙举行。第十三届全国政协常委、北京大学教授林毅夫，副省长何报翔出席。
《中非经贸合作案例方案集》全套书籍共6册，分中文版上下册、英文版上下册、法文版上下册，由湖南师范大学组织翻译、湖南人民出版社出版。书籍精心选编了101个中国优秀企业与非洲国家合作案例方案，涉及农业、工业制造、商业贸易、基础设施、园区合作、能源矿业、融资合作、综合等八大行业领域，是开展中非经贸合作的极具实用性的工具书，现已面向全球发行。
同步上线的网上中非经贸博览会平台，是一个集博览会官网、展览实况、经贸撮合为一体的新型国际化数字化平台。平台既面向非洲和中国的供应商、采购商、投资商，又直接面向终端消费者，既可帮助非洲客户采购到物美价廉、品类齐全的中国制造，又可让非洲优质商品进入广阔的中国市场。网上中非经贸博览会，构建了中国和非洲双向进出口的经贸通道，成为永不落幕的经贸博览会。（湖南日报6月26日讯 记者孟姣燕）
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