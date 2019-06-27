统计局：5月份全国规模以上工业企业利润增速由负转正

人民网北京6月27日电 （杨曦）国家统计局6月27日发布的工业企业财务数据显示，2019年5月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长1.1%，增速由负转正（4月份为同比下降3.7%）。累计看，1—5月份规模以上工业企业利润同比下降2.3%，降幅比1—4月份收窄1.1个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，5月份工业企业运行主要有以下特点：

第一，销售增长加快，部分行业利润好转，费用增速放缓，利润增速由负转正

销售增长明显加快。5月份，规模以上工业企业营业收入同比增长5.0%，4月份为下降0.7%。

主要装备制造业、煤炭行业利润回暖。5月份，受新产品上市带动产销回升以及同期基数较低影响，电子行业利润同比下降6.6%，降幅比4月份大幅收窄24.4个百分点；受市场需求回暖影响，电气机械行业利润增长19.7%，增速比4月份加快18.0个百分点，通用设备、专用设备行业利润分别增长7.9%和17.3%，4月份分别为下降14.1%和12.0%；受煤炭价格回升影响，煤炭开采行业利润增长20.3%，4月份为下降13.2%。上述5个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比4月份回升6.0个百分点。

费用增速有所回落。5月份，规模以上工业企业四项费用合计同比增长6.2%，增速比4月份回落1.9个百分点。其中，受汇兑损益影响，财务费用同比下降3.9%，4月份为增长0.3%。经测算，四项费用增速回落影响全部规模以上工业企业利润增速比4月份回升2.6个百分点。

第二，高技术制造业、战略性新兴产业利润增速由负转正

5月份，规模以上高技术制造业、战略性新兴产业利润同比分别增长6.2%、6.7%，增速分别比全部规上工业高5.1、5.6个百分点，4月份分别为下降15.1%、8.4%。

第三，企业效益状况有所改善

人均产出效率有所提高。5月末，规模以上工业企业人均营业收入为132.8万元，同比增加11.1万元。

产成品存货周转有所加快。5月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数为17.5天，同比减少0.1天。

杠杆率继续降低。5月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比降低0.6个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.3%，同比降低1.4个百分点。

以下为各项分类数据：

1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7342.3亿元，同比下降9.7%；股份制企业实现利润总额16993.1亿元，增长0.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5775.8亿元，下降8.3%；私营企业实现利润总额6072.7亿元，增长6.6%。

1—5月份，采矿业实现利润总额2311.2亿元，同比增长4.7%；制造业实现利润总额19519.4亿元，下降4.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1959.6亿元，增长9.6%。

1—5月份，在41个工业大类行业中，26个行业利润总额同比增加，15个行业减少。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额同比增长24.0%，专用设备制造业增长17.7%，电气机械和器材制造业增长15.9%，电力、热力生产和供应业增长13.7%，非金属矿物制品业增长12.9%，通用设备制造业增长7.4%，纺织业增长3.2%，有色金属冶炼和压延加工业增长2.6%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降51.3%，汽车制造业下降27.2%，黑色金属冶炼和压延加工业下降22.4%，化学原料和化学制品制造业下降13.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降13.0%，煤炭开采和洗选业下降9.4%，农副食品加工业下降3.7%。

1—5月份，规模以上工业企业实现营业收入41.61万亿元，同比增长5.1%；发生营业成本35.10万亿元，增长5.4%；营业收入利润率为5.72%，同比降低0.43个百分点。

5月末，规模以上工业企业资产总计113.35万亿元，同比增长6.3%；负债合计64.39万亿元，增长5.3%；所有者权益合计48.96万亿元，增长7.7%；资产负债率为56.8%，同比降低0.6个百分点。

5月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款16.30万亿元，同比增长4.5%；产成品存货41944.9亿元，增长4.1%。

1—5月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.36元，同比增加0.21元；每百元营业收入中的费用为8.64元，同比增加0.21元。

5月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为89.5元，同比减少1.1元；人均营业收入为132.8万元，同比增加11.1万元；产成品存货周转天数为17.5天，同比减少0.1天；应收票据及应收账款平均回收期为54.9天，同比增加1.4天。

5月份，规模以上工业企业实现利润总额5655.6亿元，同比增长1.1%，4月份为同比下降3.7%。

(责编：杨曦、付长超)