新华社北京6月25日电 题：看！这就是中国经济的活力——当前中国经济观察之二

新华社记者

跨越重要关口，中国经济虽面临转型之坎，更蕴含升级之机。

连日来，新华社派出多路基层调研小分队奔赴祖国各地，走访工业企业，与地方政府座谈，和创新创业者交流，深刻感受到中华大地上创新大潮不断蓄势、改革引擎加速运转、开放动力充沛激越，高质量发展的中国经济，正在释放澎湃持久的活力。

重庆万国半导体科技有限公司芯片封装车间的工人在工作（6月21日摄）。新华社记者 刘潺 摄

创新为优 产业集群崛起撑起升级大势

从0到1颠覆传统，全力以赴投入研发，短短几年内，一家位于中国西部的创新型企业，在已然饱和的家庭视听领域冲出重围，在中国投影机市场占有率达到第一，用户覆盖全球100多个国家和地区。

“从创业之初，我们就坚信未来的显示没有屏幕，坚信中国人能做出风靡全球的创新产品。”极米科技董事长钟波说，未来五年，极米将继续专注研发，依靠创新打造独特优势。

坚信未来，坚信创新。

小到一个企业，大到一个地区、一个国家，在激烈的市场竞争中弯道超车、抢拔头筹，唯有依靠创新。

双创活动周期间，杭州未来科技城学术交流中心“如鱼得水”广场上，“天天新物种”的发布赚足人气。

世界首款三位一体骨科手术机器人，手术精度在0.5mm以下；每颗“灵鹊星座”卫星每天可拍摄20000张图像、覆盖380万平方公里；智能化和网络化相结合的5G智慧公交车，可实时在线人脸识别，实现路况、站台信息车路协同……

这样的“新物种”，不仅出现在经济发达的东部和南方。在全国，以创新为价值追求，一个个新兴产业集群正加速崛起——

中部大省湖北，从40年前的一根光纤起步，武汉光谷成为全国光电子产业基地，仅光线光纤就占据全球25%的市场份额；

重庆万国半导体科技有限公司芯片封装车间内的自动化封装设备在进行生产（6月21日摄）。新华社记者 刘潺 摄

安徽合肥，“能翻译会聊天”的智能语音鼠标，自动识别交通违法并审核的抓拍机器人……聚焦人工智能，“中国声谷”加速布局产业链，已有500余家企业入驻；

东北吉林，依托长白山中医药资源和生物医药研发优势，一个覆盖基础研究、产品创制、规模生产、品牌塑造、物流配送的产业链正在形成……

“国内一些地区，特别是中西部一些省份，积极吸纳、移植高端生产要素和先进技术，实现新经济新动能的横向转移和‘无中生有’，赢得后发优势。”经济学家范恒山说。

受汽车产业下滑影响，2018年重庆工业增加值增速大幅回落。“重庆汽车产业亟待技术含量和附加值的全面提升，这是当下必过的一个坎。”重庆市发改委综合处处长贾永强说。

“越是困难，越凸显创新的重要性。谁掌握技术，谁就掌握了未来。”成都高科技企业易冲半导体有限公司行政总监汤琦深有感触。

研发人员总量居世界第一，全社会研发经费投入全球第二，“2018全球创新指数”排名升至第17位，发明专利申请量和授权量居世界首位……转型升级的中国经济，犹如滚石上山、爬坡过坎。创新，则是翻越关口的强大引擎。

6月24日，重庆两江新区汽车产业联盟、智能产业联盟正式成立，旨在联合上中下游企业及科研机构，在技术研发、生产制造、示范应用、市场开拓等环节“抱团创新”。

“重庆以制造业立市，也要靠制造业走向未来。”重庆市经济信息委副主任涂兴永说，将巩固提升“芯屏器核网”（芯片、液晶面板、智能终端、核心零部件、物联网）全产业链智能产业集群和以新能源、智能网联为主攻方向的汽车摩托车产业集群，推动制造业向中高端迈进。

创新如同种子，落入适宜的土壤，就能生根发芽，迸发强大活力。

从东南沿海到东北老工业基地，从中部省份到西部内陆，记者调研发现，一个个新兴产业集群的崛起，既有国家政策规划的引导，也是各地主动努力的结果；既有原有工业基础优势的发挥，更有对高端生产要素和先进技术的吸纳利用；既有龙头企业的引领，又有完善的产业链的支撑。由此，构筑起中国创新力的强大支撑。

首列“陆海新通道”铁海联运班列印度尼西亚专列驶出重庆团结村中心站（4月26日无人机拍摄）。 新华社记者 刘潺 摄

改革为擎 营商环境成各地竞争新抓手

电子科技大学教授、在成都创立两家大数据公司，“80后”青年科学家周涛无疑是科技创新时代的代表。

“上课、做学术研究、带博士生就在高校，做产品和解决方案、解决社会经济具体问题在企业。”周涛说，对于科研工作者创业的包容，一方面使学术成果的实践价值得以放大，一方面有助于科研工作者充分融入市场、找到社会亟需解决的重大科学问题。

以体制机制变革激活人才红利，成为创新之泉喷涌的重要动因。

一场源自高校的职务发明产权混改，带来深刻变革。

2016年，西南交通大学明确将职务发明成果由国家所有改为国家、职务发明人共同所有，将“事后股权激励”改变为“事先产权激励”，高校与职务发明人可按“三七开”比例共同申请专利。

改革唤醒一批“沉睡”的科技成果。截至今年初，西南交大已完成205项职务发明知识产权的分割确权；通过职务科技成果分割确权评估作价入股成立24家高科技创业公司，知识产权评估作价入股总值超1.3亿元，带动社会投资近8亿元。

自上而下顶层设计，自下而上基层探索，富有中国智慧的改革经验，正在各地转化为生动的改革实践。

极米科技董事长钟波在测试产品（2018年6月15日摄）。 新华社发

“产品注册和生产许可审批，从受理到准予上市仅用时23个工作日，比法定工作时限缩短80%，使单道心电记录仪的上市时间提前一年，节省约100万元生产性投资。”上海微创医疗器械（集团）有限公司副总裁李勇说。

由于法规限制，国内医疗器械企业完成产品上市，不仅费用高昂、投入周期长，而且必须由一个市场主体完成产品注册和生产。2017年底以来，医疗器械注册人制度改革陆续在上海、广东、天津三地自贸区试点，打破了医疗器械注册与生产许可“捆绑”的模式。

近2万亿元减税降费“真金白银”，让企业轻装上阵；

放宽市场准入、优化营商环境，让市场主体公平竞争；

打破行政壁垒、推动区域协同发展，让各类创新要素自由流动……

如今的中国，处处焕发着蓬勃活力。

今年1月，成都率先成立全国首个新经济发展委员会，致力于营造有利于新经济发展的制度环境；在中关村创业大街，免费提供企业注册地址、实施“集群注册”的试点改革，解决了初创企业寻找经营场所的难题；在重庆两江新区，包括3家外企在内的11家新区企业被聘为社会监督员，就营商环境建言献策……

用改革的确定性对冲外部环境的不确定性，以培育创新赢得发展优势。

“进入高质量发展阶段，地区之间的竞争转化为人才、资金、技术的竞争，只有在营商环境上做得更好、做到最好，才能抓住创新时代的黄金机遇，对中西部来说，尤其如此。”西部省份一位基层干部感慨地说。

“灵鹊星座”高时间分辨率遥感星座运营体在双创活动周杭州主会场发布（6月14日摄）。 新华社记者 徐昱 摄

开放为钥 让国内外市场要素自由流动

13.5%、18.8%、22.5%——今年前5个月，云南、重庆、四川进出口总额同比增速均达两位数以上，远高于全国4.1%的整体增幅。外部不确定性有增无减，这些西部省份获得优异外贸“成绩单”的秘诀是什么？

记者走访多地发现，依托共建“一带一路”，以及长江经济带、西部大开发等发展战略，曾经相对闭塞的西部，从开放末梢站上前沿，在开放舞台上焕发勃勃生机。

6月的昆明，骄阳似火，和暖阳一样热烈的还有这里的人气。

尼泊尔手工艺品、阿富汗地毯、斯里兰卡珠宝……近日举行的2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会上，74个国家、地区和国际组织的3348家企业参展，共计签约407个项目、金额达6093亿元。丰硕的“成绩单”，成为西部开放的新注脚。

这是武汉光谷六大园区之一的武汉未来科技城（2016年12月8日摄）。新华社记者 程敏 摄

山城重庆。向西，中欧班列直达欧洲；向南，“陆海新通道”通达新加坡等东南亚国家；向东，通过长江黄金水道出海；向北，“渝满俄”班列直达俄罗斯……四通八达的国际大通道，让曾经的内陆成为枢纽。

良好的区位优势、不断优化的营商环境、相对完善的产业链以及潜力巨大的国内外市场，让西部成为外商投资的热土。

重庆万国半导体科技有限公司是一家美资控股的芯片制造及封装测试企业，今年产值已超过2亿元。“重庆成熟的汽车、电子信息产业链，是我们重要的经济增长点。”重庆万国总监戚远林说。

开放的中国，与世界同频，激荡起高质量发展的强劲脉搏。

东北老工业基地，越来越多制造业企业走出国门，在国际市场上接受考验。

新加坡港，一台近14米长、3米宽的“平板车”，犹如一个“灵活的胖子”，自动装载重达60多吨的集装箱后，以每秒7米的速度快速行进、拐弯、遇到障碍物自动躲避，最终送到指定位置。

在昆明举行的2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会上，参展商展示民族服饰制作技艺（6月12日摄）。新华社记者 杨宗友 摄

这是国产室外重载型移动机器人首次出现在国际港口。“国内需求达到峰值后，不断增长的国际市场让企业保持20%至25%的年增长率。”沈阳新松机器人自动化股份有限公司品牌与公共关系部部长哈恩晶说。

记者在上海、四川、广东多地调研发现，面对外部环境挑战，企业积极调整经营策略、加快产品升级、推动市场多元化；地方政府密切跟踪、加强调研、出谋划策；外资企业虽有担忧，但持续升级的巨大消费能力、完善成熟的产业链、持续优化的营商环境和正在爆发的创新力，令中国市场魅力不减。

按照计划，6月底前，中国将出台2019年版外商投资准入负面清单，新版清单只做减法、不做加法，并出台2019年版鼓励外商投资产业目录，扩大鼓励外商投资的行业和领域。

“中国市场还是并将继续是世界最大市场之一，我们对中国的信心没有动摇。”福特汽车大中华区高管柳青态度坚定。

以开放倒逼改革，用改革激发创新，今天的中国，活力四射，以更加积极自信的姿态，拥抱世界，拥抱未来。（记者安蓓、申铖、赵文君、叶含勇、何宗渝、胡旭、浦超、姜琳、王炳坤）

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